Експерт розповів, який політик може очолити Росію після Путіна
Противники приватної власності та глобалізованої Росії, як не дивно, можуть створити певну антипутінську більшість
Новий російський лідер може постати із табору критиків правих поглядів, котрі є противниками великої приватної, а тим паче глобальної економіки. З одного боку вони підтримують Путіна, бо той б’ється із Заходом. Проте ці політики вважають ганебним той факт, що президент країни-агресорки не бореться зі своїми капіталістами. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив розповів старший науковий співробітник Фонду Карнегі Олександр Баунов.
«Частина критиків правих поглядів, якісь противники капіталізму та глобалізму можуть стати противниками війни, і будуть акції на кшталт «антикапіталісти проти війни». Тобто лідер може виникнути з табору правих критиків Путіна, частина яких скаже «треба припиняти війну, яку вела корумпована глобалізована російська верхівка». Тобто припиняти не тому, що для них сама собою ідея великої Росії погана, а тому що вона потрапила в погані руки. Тому потрібно покінчити з корумпованою та недостатньо патріотичною російською верхівкою», – пояснив експерт.
За словами Баунова, противники війни, приватної власності, відкритих кордонів, глобалізованої Росії, як не дивно, можуть створити певну антипутінську більшість. Вона ж за умови дуже серйозних військових невдач або серйозних втрат серед мобілізованих може бути й антивоєнною.
«Може скластися така дивна комбінація, яка стане ефективною саме у боротьбі з Путіним. Але, звісно, не в боротьбі за ліберальну Росію майбутнього», – сказав Олександр Баунов.
Водночас експерт підкреслив: якщо говорити про лідерів, які критикують Путіна з прозахідних позицій, то будь-кого з них одразу політично знищують, бо вважається, що це десант ворога.
Раніше авторитетне американське видання The Washington Post з посиланням на джерела назвало головним кандидатом у наступники кремлівського диктатора Путіна його колегу Миколу Патрушева.
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