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Експерт розповів, який політик може очолити Росію після Путіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Експерт розповів, який політик може очолити Росію після Путіна
У боротьбі з Путіним може скластися дивна політична комбінація
фото з відкритих джерел

Противники приватної власності та глобалізованої Росії, як не дивно, можуть створити певну антипутінську більшість

Новий російський лідер може постати із табору критиків правих поглядів, котрі є противниками великої приватної, а тим паче глобальної економіки. З одного боку вони підтримують Путіна, бо той б’ється із Заходом. Проте ці політики вважають ганебним той факт, що президент країни-агресорки не бореться зі своїми капіталістами. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив розповів старший науковий співробітник Фонду Карнегі Олександр Баунов.

«Частина критиків правих поглядів, якісь противники капіталізму та глобалізму можуть стати противниками війни, і будуть акції на кшталт «антикапіталісти проти війни». Тобто лідер може виникнути з табору правих критиків Путіна, частина яких скаже «треба припиняти війну, яку вела корумпована глобалізована російська верхівка». Тобто припиняти не тому, що для них сама собою ідея великої Росії погана, а тому що вона потрапила в погані руки. Тому потрібно покінчити з корумпованою та недостатньо патріотичною російською верхівкою», – пояснив експерт.

За словами Баунова, противники війни, приватної власності, відкритих кордонів, глобалізованої Росії, як не дивно, можуть створити певну антипутінську більшість. Вона ж за умови дуже серйозних військових невдач або серйозних втрат серед мобілізованих може бути й антивоєнною.

«Може скластися така дивна комбінація, яка стане ефективною саме у боротьбі з Путіним. Але, звісно, не в боротьбі за ліберальну Росію майбутнього», – сказав Олександр Баунов.

Водночас експерт підкреслив: якщо говорити про лідерів, які критикують Путіна з прозахідних позицій, то будь-кого з них одразу політично знищують, бо вважається, що це десант ворога.

Раніше авторитетне американське видання The Washington Post з посиланням на джерела назвало головним кандидатом у наступники кремлівського диктатора Путіна його колегу Миколу Патрушева.

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Теги: влада десант опозиція путін росія

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