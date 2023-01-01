Боррель оприлюднив плани Європейського Союзу щодо України

Боррель обурений, що Путін знову намагається занурити українців у темряву підлими нападами

Європейський Союз рішуче налаштований і надалі підтримувати Україну, зокрема наступного року. Таку заяву зробив високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у Twitter.

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«У 2022 році Росія вирішила повністю відмовитися від зобов'язань щодо базових прав людини та атакувати Україну і глобальну безпеку. Наприкінці року Путін знову намагається занурити українців у темряву підлими нападами.

Ми рішуче налаштовані й надалі підтримувати Україну, зокрема й у 2023 році», – сказав Боррель.

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Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії та друг України Борис Джонсон опублікував у Twitter коротке відеозвернення, в якому висловив упевненість у перемозі України у війні у 2023 році.

Також 31 грудня під час новорічного звернення президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців, з обіцянкою допомагати Україні до самої перемоги в війни, яку розпочала Росія.