Головна Світ Політика
search button user button menu button

США несподівано пом’якшили санкції проти Росії

Юрій Лящук
glavcom.ua
США несподівано пом’якшили санкції проти Росії
Мінфін США не уточнює, як довго діятиме ліцензія 6С
фото з відкритих джерел

У тексті нового документа є ряд відмінностей, порівняно з попередньою версією

Санкції США проти РФ тепер не поширюються на надання продукції в сільськогосподарській сфері, а також на транзакції щодо будь-яких клінічних випробувань, а не тільки поточних. Про це повідомляє сайт міністерства фінансів США.

Як уточнили у відомстві, цей документ замінює опубліковану у липні 2022 року ліцензію 6В. У тексті нового документа є ряд відмінностей, порівняно з попередньою версією.

Зокрема, йдеться, що дозволяються пов'язані з РФ транзакції, що стосуються виробництва, продажу, транспортування або надання сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, медицини, медичної апаратури, її запчастин і компонентів або оновлень програмного забезпечення для неї, запобігання розповсюдженню, діагностиці або лікуванню. Covid-19, включаючи дослідження або клінічні випробування, що стосуються Covid-19, або клінічних випробувань та іншої дослідницької медичної діяльності.

У попередній версії ліцензії «надання» сільгосппродукції не згадувалося. Йшлося лише про її виробництво, продаж чи транспортування. Крім того, в ліцензії 6B говорилося, що дозвіл стосується не будь-яких клінічних випробувань, а лише «тривалих».

Мінфін США не уточнює, як довго діятиме ліцензія 6С, термін дії її попередньої версії також не вказувався.

Нагадаємо, вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ. Польща та інші країни-члени Євросоюзу вже активно працюють над новими санкціями. За словами політика, обговорюються заходи проти Росатому, а також обмеження на експорт російських алмазів. Депутат Європарламенту від ФРН Гунар Бек підтвердив наявність таких ідей.

Раніше журналіст-оглядач Денис Стаджи повідомляв, що Володимир Путін підписав указ про те, що тепер забороняється постачати російську нафту в країни, які приєдналися до стелі цін. Таким чином з 27 грудня Росія цим підписала собі ще більший занепад. Саме собі, а не світовому ринку. 

Крім того, радник Державного департаменту США Дерек Чоллет закликав Сербію запровадити санкції проти свого союзника Росії. Чоллет заявив, що США та Сербія «повинні стояти разом», бо поведінка Росії є неприйнятною.

Читайте також: Глава Єврокомісії заявила, що санкції ЄС зупинять економіку Росії на десятиліття
Теги: санкції США росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ЄС обговорюють нові санкції проти Росії
Якими будуть нові санкції проти Росії. Євродепутат розкрив деталі
Вчора, 14:45
Зеленський запевнив, що робота РНБО над санкційними списками триває
Зеленський анонсував нові санкції для росіян та зрадників України (відео)
15 сiчня, 21:47
Глава Єврокомісії заявила, що санкції ЄС зупинять економіку Росії на десятиліття
Глава Єврокомісії заявила, що санкції ЄС зупинять економіку Росії на десятиліття
Вчора, 19:05

Політика

США несподівано пом’якшили санкції проти Росії
США несподівано пом’якшили санкції проти Росії
Усе залежить від Шольца: скільки танків Leopard 2 Німеччина передасть Україні
Усе залежить від Шольца: скільки танків Leopard 2 Німеччина передасть Україні
Посольство Росії у Швеції визнало Крим українським (фото)
Посольство Росії у Швеції визнало Крим українським (фото)
Що могло б стримати Путіна від вторгнення в Україну – заява прем'єрки Фінляндії
Що могло б стримати Путіна від вторгнення в Україну – заява прем'єрки Фінляндії
Диктатор Лукашенко створює додатковий підрозділ охорони
Диктатор Лукашенко створює додатковий підрозділ охорони
Країна ЄС офіційно підтвердила передачу Україні системи Patriot
Країна ЄС офіційно підтвердила передачу Україні системи Patriot

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
«Батько наш Онуфрій, УПЦ нам мати»: Московська церква переспівала пісню про Бандеру (відео)
23K
Арестович звільнився та вже втрапив у новий скандал
19K
Путін у відчаї: Науседа попередив про плани Кремля
13K
ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
12K
Президент Фінляндії розповів, як Путін відреагував на рішення країни вступити в НАТО
9502
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

ДУСя засекретила зарплату Єрмака, але журналісти розкопали таємницю
Вчора, 09:59
За добу ЗСУ знищили два склади окупантів і відбили понад 20 атак – Генштаб
Вчора, 06:49
Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
16 сiчня, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
15 сiчня, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту