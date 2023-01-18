США несподівано пом’якшили санкції проти Росії

У тексті нового документа є ряд відмінностей, порівняно з попередньою версією

Санкції США проти РФ тепер не поширюються на надання продукції в сільськогосподарській сфері, а також на транзакції щодо будь-яких клінічних випробувань, а не тільки поточних. Про це повідомляє сайт міністерства фінансів США.

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Як уточнили у відомстві, цей документ замінює опубліковану у липні 2022 року ліцензію 6В. У тексті нового документа є ряд відмінностей, порівняно з попередньою версією.

Зокрема, йдеться, що дозволяються пов'язані з РФ транзакції, що стосуються виробництва, продажу, транспортування або надання сільськогосподарських товарів, сільськогосподарського обладнання, медицини, медичної апаратури, її запчастин і компонентів або оновлень програмного забезпечення для неї, запобігання розповсюдженню, діагностиці або лікуванню. Covid-19, включаючи дослідження або клінічні випробування, що стосуються Covid-19, або клінічних випробувань та іншої дослідницької медичної діяльності.

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У попередній версії ліцензії «надання» сільгосппродукції не згадувалося. Йшлося лише про її виробництво, продаж чи транспортування. Крім того, в ліцензії 6B говорилося, що дозвіл стосується не будь-яких клінічних випробувань, а лише «тривалих».

Мінфін США не уточнює, як довго діятиме ліцензія 6С, термін дії її попередньої версії також не вказувався.

Нагадаємо, вже на початку лютого Європарламент очікує отримати проєкт нових заходів проти РФ. Польща та інші країни-члени Євросоюзу вже активно працюють над новими санкціями. За словами політика, обговорюються заходи проти Росатому, а також обмеження на експорт російських алмазів. Депутат Європарламенту від ФРН Гунар Бек підтвердив наявність таких ідей.

Раніше журналіст-оглядач Денис Стаджи повідомляв, що Володимир Путін підписав указ про те, що тепер забороняється постачати російську нафту в країни, які приєдналися до стелі цін. Таким чином з 27 грудня Росія цим підписала собі ще більший занепад. Саме собі, а не світовому ринку.

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Крім того, радник Державного департаменту США Дерек Чоллет закликав Сербію запровадити санкції проти свого союзника Росії. Чоллет заявив, що США та Сербія «повинні стояти разом», бо поведінка Росії є неприйнятною.