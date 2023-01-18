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Україна отримає 300 тис. артилерійських снарядів: оприлюднено деталі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна отримає 300 тис. артилерійських снарядів: оприлюднено деталі
Снаряди, призначені для ЗСУ, зберігалися на двох американських складах
фото ілюстративне

Ізраїльські снаряди доставлять в Україну через Польщу

США досягли угоди щодо постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів з американських складів, що розташовані на території Ізраїлю. Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією джерел видання, угода передбачає постачання в Україну 300 тис. артилерійських снарядів, приблизно половину з яких уже переправлено до Європи і, як очікується, їх доставлять в Україну через Польщу.

Варто зазначити, що снаряди, призначені для ЗСУ, зберігалися на двох американських складах, створених на території Ізраїлю після Арабо-ізраїльської війни 1973 року для використання американськими військовими у конфліктах на Близькому Сході.

Нагадаємо, колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер підтримав вступ України до НАТО. Раніше він був противником членства України в Альянсі.

Також премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що у Путіна є союзники в ЄС, які приховують свої зв’язки з ним.

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Теги: боєприпаси війна Україна США Ізраїль

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