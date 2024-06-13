Головна Світ Політика
search button user button menu button

Столтенберг прокоментував використання Україною F-16 по цілях РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Столтенберг прокоментував використання Україною F-16 по цілях РФ
Генсек НАТО завив, що союзники мають відмовитися від своїх обмежень щодо використання західного озброєння Україною
фото з відкритих джерел

Єнс Столтенберг: «Україна має право на самооборону, включаючи завдання ударів по легальних воєнних цілях на території російського агресора» 

Київ повинен мати право на самооборону, завдаючи ударів по військових цілях на території Росії. Про це заявив у четвер у Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання, чи Україна матиме право завдавати удари отриманими влітку літаками F-16 по цілях у Росії, передає «Укрінформу».

Генсек НАТО завив, що союзники мають скоротити або відмовитися від своїх обмежень щодо використання західного озброєння для завдання Україною ударів по військових цілях у Росії.

Як зазначив Столтенберг, союзники активно працюють над тим, щоб тренування українських пілотів та обслуговуючого персоналу тривало належним чином і щоб якомога швидше було підготовлено пілотів і технічного персоналу. Він не назвав конкретних термінів початку використання українцями F-16, зазначивши, що це відбуватиметься тоді, коли це буде «надійно і безпечно».

Генсек НАТО підкреслив, що союзники повинні зменшити або відмовитися від своїх обмежень щодо застосування Україною західної зброї по воєнних цілях у РФ, адже це Росія є агресором, і вона порушила міжнародне право.

«Україна має право на самооборону, включаючи завдання ударів по легальних воєнних цілях на території російського агресора», – зазначив генсек Альянсу.

Він підкреслив, що самооборона не є ескалацією, а правом, передбаченим статутом ООН. Відтак, НАТО має право допомагати Україні, не стаючи при цьому стороною конфлікту.

Генсек НАТО звернув увагу, що зараз Росії відкрила новий фронт на півночі України, у Харківській області, безкарно завдаючи ударів по Харкову і регіону своєю артилерією з прикордонних регіонів РФ.

«Зрозуміло, що доки російські артилерійські системи безперешкодно діятимуть з російського боку кордону, доти українцям буде надзвичайно важко оборонятися. Ми маємо право допомагати українцям захищати себе», – підсумував Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що Столтенберг закликатиме союзників щороку виділяти €40 млрд на допомогу Україні.

Теги: F-16 Єнс Столтенберг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Jas 39 Gripen є багатоцільовим винищувачем, розроблений шведською компанією Saab
Швеція відкладає відправлення Україні винищувачів Gripen
28 травня, 14:44
Нідерланди восени планують розпочати відправлення Україні винищувачів F-16
Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 для ударів по території РФ
3 червня, 12:14
Уночі вибухи було чутно у всіх районах Севастополя
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
8 червня, 06:57
Столтенберг вважає, що Україна має право захищатися, і це включає нанесення ударів по цілях на території РФ
Столтенберг закликав країни НАТО дозволити Україні бити по РФ західною зброєю
25 травня, 00:18
Активувати 5-ту статтю Альянс може змусити кіберзагроза
НАТО може задіяти п’яту статтю про колективну оборону: Столтенберг назвав умову
25 травня, 14:49
У Білому домі вже «пішов процес» щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю
У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ
26 травня, 14:18
У Кремлі дуже стурбовані, що союзники передають Україні винищувачі
Союзники передають Україні F-16: Кремль панікує
30 травня, 15:18
Очікується, що загалом 20 українських пілотів F-16 закінчать навчання до кінця цього року
Україна просить США та партнерів активізувати підготовку пілотів для F-16 – Politico
6 червня, 03:05
Генсек НАТО відмовився від ідеї створення фонду допомоги Україні на $100 млрд
Столтенберг відмовляється від створення фонду НАТО на €100 млрд для України – Bloomberg
8 червня, 05:18

Політика

Росія пригрозила НАТО «війною в космосі» через санкції США
Росія пригрозила НАТО «війною в космосі» через санкції США
WP: Трамп може розірвати безпекову угоду з Україною у разі перемоги на виборах
WP: Трамп може розірвати безпекову угоду з Україною у разі перемоги на виборах
Столтенберг прокоментував використання Україною F-16 по цілях РФ
Столтенберг прокоментував використання Україною F-16 по цілях РФ
Рамштайн-23: Остін прибув до Брюсселя (відео)
Рамштайн-23: Остін прибув до Брюсселя (відео)
Німеччина несподівано виступила проти нового пакету санкцій щодо Росії – DPA
Німеччина несподівано виступила проти нового пакету санкцій щодо Росії – DPA
Bloomberg: Росія планує втрутитися у вибори президента США за допомогою штучного інтелекту
Bloomberg: Росія планує втрутитися у вибори президента США за допомогою штучного інтелекту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Навіть не напружилася тікати з Києва. Історія однієї колаборантки
22K
Пільги для мільйонерів. Названо заможних депутатів, які не гребують доплатами за житло
16K
Україна домоглася скасування концерту російської прими-балерини Захарової у Словенії
5827
Ліонель Мессі повідомив чи зіграє проти України на Олімпіаді-2024
3510
Чи треба бронювати за гроші працівників ФОП? Голова економічного комітету Ради дав пояснення
3181
Як суд поновлював Фаріон на посаді? Оприлюднені деталі рішення, про які ніхто не говорить

Новини

Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Сьогодні, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Сьогодні, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Вчора, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
11 червня, 16:14

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua