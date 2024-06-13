Столтенберг прокоментував використання Україною F-16 по цілях РФ

Генсек НАТО завив, що союзники мають відмовитися від своїх обмежень щодо використання західного озброєння Україною

Єнс Столтенберг: «Україна має право на самооборону, включаючи завдання ударів по легальних воєнних цілях на території російського агресора»

Київ повинен мати право на самооборону, завдаючи ударів по військових цілях на території Росії. Про це заявив у четвер у Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання, чи Україна матиме право завдавати удари отриманими влітку літаками F-16 по цілях у Росії, передає «Укрінформу».

Генсек НАТО завив, що союзники мають скоротити або відмовитися від своїх обмежень щодо використання західного озброєння для завдання Україною ударів по військових цілях у Росії.

Як зазначив Столтенберг, союзники активно працюють над тим, щоб тренування українських пілотів та обслуговуючого персоналу тривало належним чином і щоб якомога швидше було підготовлено пілотів і технічного персоналу. Він не назвав конкретних термінів початку використання українцями F-16, зазначивши, що це відбуватиметься тоді, коли це буде «надійно і безпечно».

Генсек НАТО підкреслив, що союзники повинні зменшити або відмовитися від своїх обмежень щодо застосування Україною західної зброї по воєнних цілях у РФ, адже це Росія є агресором, і вона порушила міжнародне право.

«Україна має право на самооборону, включаючи завдання ударів по легальних воєнних цілях на території російського агресора», – зазначив генсек Альянсу.

Він підкреслив, що самооборона не є ескалацією, а правом, передбаченим статутом ООН. Відтак, НАТО має право допомагати Україні, не стаючи при цьому стороною конфлікту.

Генсек НАТО звернув увагу, що зараз Росії відкрила новий фронт на півночі України, у Харківській області, безкарно завдаючи ударів по Харкову і регіону своєю артилерією з прикордонних регіонів РФ.

«Зрозуміло, що доки російські артилерійські системи безперешкодно діятимуть з російського боку кордону, доти українцям буде надзвичайно важко оборонятися. Ми маємо право допомагати українцям захищати себе», – підсумував Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що Столтенберг закликатиме союзників щороку виділяти €40 млрд на допомогу Україні.