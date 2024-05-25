Столтенберг закликав країни НАТО дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

Столтенберг вважає, що Україна має право захищатися, і це включає нанесення ударів по цілях на території РФ

«Настав час для союзників розглянути питання про зняття деяких обмежень, які вони наклали на використання зброї, яку надали Україні»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країн-партнерів дозволити Україні наносити удари по військових цілях на території Росії за допомогою західної зброї. Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

«Настав час для союзників розглянути питання про зняття деяких обмежень, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює для неї захист», – сказав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що росіяни продовжуватимуть атакувати і отримувати певні територіальні здобутки у прикордонні, не рахуючись із втратами.

«Ми повинні пам’ятати, що це таке. Це загарбницька війна Росії проти України. Україна має право захищатися. І це включає нанесення ударів по цілях на території Росії», – наполягає Столтенберг.

Він також визнав, що НАТО має уникати прямої конфронтації з РФ. Разом з тим він бачить різницю між постачанням зброї і прямою участю у воєнних діях.

«Ми проводимо навчання, ми постачаємо зброю, боєприпаси для України, але ми не будемо брати пряму участь з території НАТО в бойових діях над або в Україні. Тож це інша річ», – наголосив він.

Нагадаємо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

Сполучені Штати Америки повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон у коментарі кореспондентці «Голосу Америки». Так спікер відповів на запитання, чи повинні США зняти заборону на застосування американської зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.

Проте речник Пентагону заявив, що «США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території» і Сполучені Штати не дозволяють Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю.