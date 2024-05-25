Головна Світ Політика
search button user button menu button

Столтенберг закликав країни НАТО дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Столтенберг закликав країни НАТО дозволити Україні бити по РФ західною зброєю
Столтенберг вважає, що Україна має право захищатися, і це включає нанесення ударів по цілях на території РФ
фото: Reuters

«Настав час для союзників розглянути питання про зняття деяких обмежень, які вони наклали на використання зброї, яку надали Україні»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країн-партнерів дозволити Україні наносити удари по військових цілях на території Росії за допомогою західної зброї. Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

«Настав час для союзників розглянути питання про зняття деяких обмежень, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює для неї захист», – сказав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що росіяни продовжуватимуть атакувати і отримувати певні територіальні здобутки у прикордонні, не рахуючись із втратами. 

«Ми повинні пам’ятати, що це таке. Це загарбницька війна Росії проти України. Україна має право захищатися. І це включає нанесення ударів по цілях на території Росії», – наполягає Столтенберг.

Він також визнав, що НАТО має уникати прямої конфронтації з РФ. Разом з тим він бачить різницю між постачанням зброї і прямою участю у воєнних діях. 

«Ми проводимо навчання, ми постачаємо зброю, боєприпаси для України, але ми не будемо брати пряму участь з території НАТО в бойових діях над або в Україні. Тож це інша річ», – наголосив він.

Нагадаємо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

Сполучені Штати Америки повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон у коментарі кореспондентці «Голосу Америки». Так спікер відповів на запитання, чи повинні США зняти заборону на застосування американської зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.

Проте речник Пентагону заявив, що «США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території» і Сполучені Штати не дозволяють Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю. 

Читайте також: 

Теги: війна Україна Єнс Столтенберг НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Швейцарія взялась за безпеку під час саміту
Швейцарія закриє небо над містом, де відбуватиметься Саміт миру
Вчора, 11:18
Мирні угоди з Росією приречені на провал через її нелогічні вимоги
Чому Росія вимагає роззброєння України, а не США?
21 травня, 18:02
Доля майбутніх мирних переговорів буде вирішуватись перш за все на полі бою
Повернення теми мирних перемовин. Що буде далі?
21 травня, 13:00
Вучич: Сербія залишиться на «європейському шляху»
Президент Сербії вважає, що Україна стане членом ЄС швидше, аніж країни Балкан
16 травня, 18:09
Юрій Зарко: У Білопіллі зруйновано 1300 квартир і будинків
Мер Білопілля Юрій Зарко: Йде масова евакуація. Людей розміщують у лікарнях Сум Інтерв’ю
15 травня, 16:45
Другий півфінал Євробачення-2024
Євробачення-2024: повне відео другого півфіналу
10 травня, 00:15
Що чекає Україну далі?
Зміни заради майбутнього. Українці шукають відповіді
3 травня, 11:15
За даними моніторингових пабліків, РФ атакувала місто ракетою «Іскандер»
Ракетний удар по Одесі: кількість загиблих та поранених зросла (оновлюється)
29 квiтня, 20:32
Більшість грошей, які Данія виділила Україні на 2024 рік, вже закінчувалися, проте країна збільшить фінансування
Данія додатково виділить майже €600 млн на допомогу Україні
25 квiтня, 21:08

Політика

Столтенберг закликав країни НАТО дозволити Україні бити по РФ західною зброєю
Столтенберг закликав країни НАТО дозволити Україні бити по РФ західною зброєю
Зброя з попередніх пакетів допомоги США вже на передовій
Зброя з попередніх пакетів допомоги США вже на передовій
Поїздка українських нардепів до Кишинева: спікер парламенту Молдови назвав мету
Поїздка українських нардепів до Кишинева: спікер парламенту Молдови назвав мету
Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T
Німеччина передала Україні ще одну систему ППО Iris-T
Прем'єр Фінляндії назвав мету російських провокацій на кордоні
Прем'єр Фінляндії назвав мету російських провокацій на кордоні
Передача ракет Taurus для України. Шольц знайшов нову відмовку
Передача ракет Taurus для України. Шольц знайшов нову відмовку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Німеччина виселяє українських біженців із квартир: у чому причина
27K
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
15K
На Львівщині знайдено митну декларацію на майже 10 тис. зниклих аптечок для ЗСУ
14K
Польща скаржиться на нестачу українців: нема кому робити сезонну роботу
11K
«Інфлюенсер Бога». Папа Римський визнав 15-річного блогера святим
5981
Президент Федерації спортивної боротьби РФ заявив, що українці є фашистами

Новини

Продукти дла армії: ЗМІ порахували економію, яку отримала держава завдяки відкритим тендерам на Prozorro
Вчора, 21:32
Тариф на електрику в Україні занижений удвічі – ICC Ukraine
Вчора, 13:02
Мобілізувати слід підготовлених силовиків. Відомий бізнесмен закликав змінити систему бронювання
Вчора, 10:58
Путін прилетів до Білорусі, вибухи в Харкові та Криму: головне за ніч
Вчора, 06:55
Їв ложкою ікру біля храму мистецтва. Поява Сергія Лещенка у центрі Києва здивувала очевидців
23 травня, 20:15
Експорт під час війни: бізнес назвав ключові проблеми
23 травня, 17:16

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua