Союзники передають Україні F-16: Кремль панікує

У Кремлі дуже стурбовані, що союзники передають Україні винищувачі

Лавров переконаний, що літаки українських союзників є загрозою для РФ

Росія розглядатиме постачання американських винищувачів F-16 Україні як сигнал НАТО про готовність до ядерної ескалації. Таку думку висловив міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

Лавров переконаний, що ці літаки є загрозою для РФ, бо мовляв «довгий час» використовувалися як «основний засіб доставки» в рамках спільних ядерних місій Північноатлантичного альянсу. «Тому не можемо не розглядати постачання цих систем київському режиму як навмисну ​​сигнальну дію НАТО в ядерній сфері. Нам намагаються дати зрозуміти, що в Україні США та НАТО готові буквально на все», – сказав Лавров.

На думку міністра РФ, «накачування» Києва «все більш руйнівними видами озброєнь свідчить про незацікавленість Заходу на завершення» війни. Тому Лавров взявся знову погрожувати Європі і світу ядерними навчаннями. У МЗС країни-агресорки розраховують, що російсько-білоруські навчання з нестратегічною ядерною зброєю «зрозуміють» Захід, нагадавши йому «про катастрофічні наслідки подальшого просування сходами ядерної ескалації».

Як повідомлялося, бійці армії окупантів розпочали перший етап навчань із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї. Як зазначається, у рамках цього етапу ракетні з'єднання відпрацьовують завдання отримання спеціальних боєприпасів для комплексу «Іскандер», спорядження ними ракет та потайного висування в позиційний район для підготовки до пусків.

Навчання з нестратегічною ядерною зброєю нібито пов'язані із заявами Заходу про готовність ввести війська в Україну.

Нагадаємо, Бельгія зобов'язується передати Україні 30 винищувачів F-16.