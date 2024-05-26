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У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території РФ
У Білому домі вже «пішов процес» щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю
фото з відкритих джерел

Рішення має ухвалити команда, у якій зараз немає консенсусу

Із США надходять неофіційні сигнали про те, що в Білому домі вже почали обговорювати рішення про надання Україні дозволу бити американською зброєю по території Росії, хоча консенсусу ще немає. Про це повідомив народний депутат Єгор Чернєв.

За словами Чернєва, у Білому домі вже «пішов процес» щодо дозволу Україні бити по території Росії американською зброєю.

«Проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу. Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів», – додав Чернєв.

Нагадаємо, що політик німецьких «Зелених» Антон Хофрайтер знову звернувся до канцлера Олафа Шольца із закликом дозволити України бити по території Росії західною зброєю.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-партнерки дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Росії за допомогою західної зброї. 

Як відомо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

Сполучені Штати Америки повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон у коментарі кореспондентці «Голосу Америки». Так спікер відповів на запитання, чи повинні США зняти заборону на застосування американської зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.

Проте речник Пентагону заявив, що «США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території» і Сполучені Штати не дозволяють Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю. 

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Теги: депутат Україна Єнс Столтенберг звільнення Єгор Чернєв обмеження

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