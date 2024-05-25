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НАТО може задіяти п’яту статтю про колективну оборону: Столтенберг назвав умову

Надія Карбунар
glavcom.ua
НАТО може задіяти п’яту статтю про колективну оборону: Столтенберг назвав умову
Активувати 5-ту статтю Альянс може змусити кіберзагроза
фото з відкритих джерел

У статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного або на кількох членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх

Якщо буде серйозна кіберзагроза для країн-членів НАТО, Альянс може активізувати п'яту статтю про колективну оборону. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist.

«Кібератаки можуть досягти порогу статті 5, якщо вони будуть серйозними. Якщо це буде масштабно, тоді ми зможемо застосувати статтю 5 і відреагувати не лише в кіберпросторі, а й в інших сферах, щоб захистити союзників НАТО», – заявив генсек.

Він додав, що попередив про це саме Росію.

Що означає стаття 5 НАТО

На сайті МЗС України зазначається, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного або на кількох членів НАТО розглядатиметься як напад на всіх членів і що «вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них … надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні».

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країн-партнерів дозволити Україні наносити удари по військових цілях на території Росії за допомогою західної зброї. 

Нагадаємо, Україна звернулася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням допомогти визначити цілі в Росії, по яких Київ міг би завдати удару власною зброєю. Вона також попросила США зняти обмеження на використання наданої американської зброї по військових об'єктах на території Росії.

Сполучені Штати Америки повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне. Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон у коментарі кореспондентці «Голосу Америки». Так спікер відповів на запитання, чи повинні США зняти заборону на застосування американської зброї для ударів по військових об’єктах у Росії.

Проте речник Пентагону заявив, що «США зосереджені на забезпеченні України для звільнення її суверенної території» і Сполучені Штати не дозволяють Збройним силам України завдавати ударів по території Росії американською зброєю. 

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Теги: росія війна напад Україна Єнс Столтенберг звільнення обмеження

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