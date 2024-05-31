Столтенберг закликатиме союзників щороку виділяти €40 млрд на допомогу Україні – Reuters

Угода не була публічно оголошена, але міністри держав-членів Альянсу вже перебувають у Празі для переговорів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір просити союзників виділяти близько €40 млрд на рік на військову допомогу Україні. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначило джерело агенства в НАТО, таке фінансування витримало б принаймні поточні рівні військової підтримки, яку надсилають союзники.

«Нам потрібно підтримувати цей нинішній рівень підтримки як мінімум, щоб забезпечити передбачуваність, яка потрібна Україні, стільки, скільки це буде необхідно», – сказав співрозмовник Reuters.

Зазначається, що про таку угоду ще не було публічно оголошено, але міністри держав-членів Альянсу зараз перебувають у Празі для переговорів.

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс намагається уникнути прямого конфлікту з РФ усіма силами. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він назвав це одним із основних завдань Блоку в даний час.

Раніше стало відомо, що альянс готується відігравати значно більшу роль у координації безпекової допомоги Києву. Підтримка Китаєм Росії є вирішальним фактором у війні РФ проти України. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю виданню Die Welt.

До слова, якщо буде серйозна кіберзагроза для країн-членів НАТО, Альянс може активізувати п'яту статтю про колективну оборону. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist.