Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 для ударів по території РФ

Нідерланди не запроваджуватимуть обмеження на використання F-16, як це було у випадку з Бельгією

Винищувачі F-16, які Нідерланди планують передати Україні, можуть бути використані для завдавання ударів по цілях на території Російської Федерації. Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв'ю Politico.

Оллонгрен запевнила, що Нідерланди не запроваджуватимуть обмеження, як це було у випадку з Бельгією, де прем'єр-міністр Александр Де Кроо попередив Київ не атакувати на F-16 цілі в повітряному просторі Росії. За словами посадовиці, «не існує обмежень у бельгійському стилі».

«Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до будь-якого іншого постачання можливостей: щойно ми передаємо їх Україні, вони можуть їх використовувати. Ми лише просимо їх дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН, а це означає, що вони використовують його для досягнення військових цілей, яких їм необхідно досягти з метою самооборони», – додала вона.

Незабаром Оллонгрен піде з посади міністра оборони Нідерландів. Зокрема, вона висловила сподівання, що новий уряд країни продовжить підтримувати НАТО та Україну.

«Я думаю, дуже важливо, щоб ми продовжували відігравати цю роль. У програмі нового уряду я побачила, що підтримка України буде продовжуватися, що новий уряд також цінує Європейський Союз, НАТО тощо», – зазначила міністр.

Нагадаємо, очільник уряду Бельгії Александр Де Кроо заявив, що три десятки винищувачів F-16, які Бельгія передасть Україні, можна буде використовувати тільки на українській території.

Раніше стало відомо, що Бельгія готова надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року.

До слова, Данія дозволяє Україні використовувати винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об'єктах в Росії.