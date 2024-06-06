Україна просить США та партнерів активізувати підготовку пілотів для F-16 – Politico

Очікується, що загалом 20 українських пілотів F-16 закінчать навчання до кінця цього року

США не мають достатню кількість місць і можуть прийняти максимум 12 пілотів-стажерів

Українські посадовці просять США та інші країни активізувати підготовку пілотів для винищувачів F-16, заявляючи, що нинішня програма не випускає достатньої кількості льотчиків для керування винищувачами, які незабаром планують передати Києву. Про це пише Politico.

За даними видання, Україна говорить про 30 пілотів, які мають право негайно розпочати навчання в США. Втім адміністрація Байдена повідомила, що не має достатню кількість місць – може прийняти максимум 12 пілотів-стажерів.

Дві інші бази в Данії та Румунії мають подібну проблему з наявними місцями для навчання.

Зазначається, під час серії зустрічей і дзвінків протягом останніх кількох тижнів Україна офіційно попросила США навчити додаткову кількість пілотів на базі Національної гвардії Морріса в Тусоні, штат Арізона. Американські законодавці також чинили тиск на адміністрацію, щоб вона схвалила додаткове навчання.

Проте США повідомили українським військовим, що окрім обмеженого простору, інші країни стоять у черзі для підготовки на F-16, і вони не можуть порушити свої зобов’язання перед цими країнами.

За словами речниці ВПС США, до кінця вересня Національна гвардія планує підготувати 12 українських пілотів на базі в Тусоні. Окрім Арізони, навчальний центр в Данії також має обмежені можливості і готується до закриття в листопаді. Третя програма, яка розташована в Румунії і буде виконуватись підрядниками, ще не запущена.

«Очікується, що загалом 20 українських пілотів F-16 закінчать навчання до кінця цього року – половина з 40 пілотів, необхідних для управління повною ескадрильєю з 20 літаків», – пишуть журналісти з посиланням на колишнього чиновника Міноборони.

Нагадаємо, перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки.

Як повідомлялося, на військовій базі у Румунії практично усе готово для того, аби українські пілоти розпочали тренування. Про це повідомив у бліцінтерв'ю «Главкому» надзвичайний і повноважний посол України у Румунії Ігор Прокопчук.