Швеція відкладає відправлення Україні винищувачів Gripen

Призупинення планів відправки Gripen пов'язано з тим, що «зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16»

Швеція відкладає наміри відправити Україні винищувачі Gripen, аби дати можливість ввести в дію винищувачі F-16. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє Reuters.

«Інші країни коаліції настійно просили нас почекати з системою Gripen», – заявив він, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва.

Jas 39 Gripen – це багатоцільовий винищувач, розроблений шведською компанією Saab. Він був прийнятий на озброєння шведських військово-повітряних сил у 1997 році і відтоді експортувався в кілька інших країн. Gripen відомий своєю маневреністю, надійністю і доступною ціною.

Також міністр додав, що призупинення планів відправки Gripen пов'язано з тим, що «зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16».

Нагадаємо, Україна і Швеція обговорюють надання ЗСУ літаків Gripen. Як зазначив заступник Умєрова, «триває плідна двостороння робота стосовно передачі ЗСУ літаків Gripen».

Також він додав, що є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».

Згодом міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Швеція готова надати Україні сучасні винищувачі Jas 39 Gripen, але для цього країна має спершу отримати повноправне членство в НАТО.