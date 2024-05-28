Швеція відкладає відправлення Україні винищувачів Gripen
Призупинення планів відправки Gripen пов'язано з тим, що «зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16»
Швеція відкладає наміри відправити Україні винищувачі Gripen, аби дати можливість ввести в дію винищувачі F-16. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє Reuters.
«Інші країни коаліції настійно просили нас почекати з системою Gripen», – заявив він, маючи на увазі країни, які планують передати Україні літаки F-16 американського виробництва.
Також міністр додав, що призупинення планів відправки Gripen пов'язано з тим, що «зараз основна увага приділяється впровадженню системи F-16».
Нагадаємо, Україна і Швеція обговорюють надання ЗСУ літаків Gripen. Як зазначив заступник Умєрова, «триває плідна двостороння робота стосовно передачі ЗСУ літаків Gripen».
Також він додав, що є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».
Згодом міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Швеція готова надати Україні сучасні винищувачі Jas 39 Gripen, але для цього країна має спершу отримати повноправне членство в НАТО.
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