Столтенберг відмовляється від створення фонду НАТО на €100 млрд для України – Bloomberg

Столтенберг планує змусити членів Альянсу зберегти поточні внески на оборону України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовився від ідеї створення п'ятирічного фонду допомоги Україні на $100 млрд через спротив деяких членів НАТО, які відмовлялися фінансувати фонд. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела в НАТО.

Наразі, за даними видання, Столтенберг планує змусити членів Альянсу зберегти поточні внески на оборону України.

Згідно з новою пропозицією, яку можуть підтримати міністри оборони НАТО, коли зберуться в Брюсселі наступного тижня, союзники зобов’яжуться витрачати щонайменше 43 млрд доларів на рік на допомогу Україні.

Це відповідає середньому річному внеску з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

НАТО визначить цілі пожертвувань кожної країни на основі відсотка від їх валового внутрішнього продукту, а потім, ймовірно, публікуватиме загальні показники в щорічному звіті.

За словами джерел видання, мета – забезпечити більшу прозорість щодо того, що союзники дають Україні, водночас м'яко чинячи тиск на тих членів, які не виконують своїх зобов'язань.

«Хоча новий план не потребуватиме додаткових коштів, НАТО сподівається, що він забезпечить Києву більшу передбачуваність щодо рівня підтримки найближчими роками. Союзники були вражені після того, як Конгрес США кілька місяців чекав на схвалення нового раунду допомоги, а також стурбовані тим, що можливе переобрання Дональда Трампа в листопаді може вплинути на фінансування України», – пише видання.

За словами співрозмовників Bloomberg, ця пропозиція користується широкою підтримкою майже всіх союзників, хоча Угорщина залишається найбільш складним питанням.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонував створити фонд союзницьких внесків на суму $100 млрд протягом п'яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. є

Члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі. Джерела припускають, що пропозиція, швидше за все, зміниться до того, як союзники дійдуть згоди.