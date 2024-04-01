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Таджицький опозиціонер визнав: Його держава допомагає Росії у війні з Україною

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Таджицький опозиціонер визнав: Його держава допомагає Росії у війні з Україною
Зброя та техніка потрапляє до країни-агресорки зокрема через територію Таджикистану
фото: DW

Мухіддін Кабірі: «Президент Рахмон поводить себе з Путіним, як голова колгоспу перед секретарем обкому»

Таджикистан допомагає Росії у війні з Україною шляхом перекидання зброї та техніки через свою територію. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив лідер головної опозиційної політичної сили Таджикистану Партії ісламського відродження Мухіддін Кабірі.

«Декілька місяців тому була авіакатастрофа ІЛ-76 в Душанбе. Там могла бути й зброя у тому числі. Тому не виключаю, що Рахмон допомагає логістично», – зазначив він.

Кабірі також прокоментував роботу заводу з виробництва «Шахедів», що з позаминулого року функціонує на території Таджикистану. «Початково підприємство було призначене для виробництва якихось інших іранських БПЛА. Раз завод запустили ще тоді, отже, він і надалі собі працює. До речі, іранська сторона рік тому заявляла, що згідно з угодою, Душанбе не має права використовувати БПЛА, вироблені на заводі проти інших країн?», – поцікавився він.

Таджицький політик також нагадав, що чотири місяці тому у Москві Путін вручив Рахмону російський орден третього ступеню за заслуги перед батьківщиною.

«Те, що Рахмону дали орден, – це знущання відносно нього, як президента незалежної держави. Виникає питання, де саме Батьківщина для Рахмона, якщо він отримує відповідний орден з рук російського зверхника? Тобто, його нагороджують за заслуги перед Росією», – наголосив Кабірі.

Лідер політсили Таджикистану додав, що Рахмон поводить себе з російським диктатором, як «голова колгоспу перед секретарем обкому».

До слова, таджицька діаспора закидала кортеж президента Таджикистану Емомалі Рахмона яйцями в Берліні, причому одне з них влучило у шибку з боку, де він сидів. Мухіддін Кабірі розповів, що в момент атаки яйцями кортеж уже от-от мав припаркуватися біля резиденції канцлера Німеччини Олафа Шольца. У підсумку Рахмон прибув до резиденції Шольца на брудному авто.

Читайте також: Таджицький опозиціонер Мухіддін Кабірі: Наполягаю, усі без винятків таджики мають виїхати з Росії
Теги: війна Таджикистан завод партії путін зброя авіакатастрофа президент росія

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