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Глава «Укргідроенерго» пояснив, скільки часу потрібно для відновлення ДніпроГЕС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава «Укргідроенерго» пояснив, скільки часу потрібно для відновлення ДніпроГЕС
Під час атаки у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет
фото з відкритих джерел

За словами гендиректора «Укргідроенерго», ДніпроГЕС виведена на тривалий час

Дніпровська ГЕС не працює після ракетного обстрілу Росії, і на її повне відновлення потрібно кілька років. Про це у прямому ефірі телеканалу «Суспільне» розповів генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

«ДніпроГЕС виведена на тривалий час. Поки що ми не можемо детально зрозуміти, скільки часу нам необхідно. Але щоб відновити станцію до моменту ракетного удару – на це потрібні роки. Це не дні і не місяці», – сказав Сирота.

Поки що на станції не можуть розібрати всі завали, оскільки й перекриття, і стіни з підкрановими балками похилилися на машинний зал. Необхідно демонтувати верхню частину машзалу, щоб можна було дістатися нижньої.

До ліквідації наслідків приєдналися фахівці ДСНС з технікою для демонтажу перекриття, щоб якнайшвидше відновити мостовий перехід.

«Ситуація на самій греблі ДніпроГЕС контрольована. Загрози прориву немає», – підтвердив Сирота.

Нагадаємо, Держекоінспекція оцінила суму збитків завданих через російський ракетний удар по Дніпровській ГЕС 22 березня.

До слова, на думку міністра енергетики України Германа Галущенка, якщо росіяни мають плани зруйнувати греблю Дніпровської ГЕС, вони намагатимуться атакувати її знову, тож ризик повторних ракетних ударів існує. 

Як відомо, уночі та зранку 22 березня під масований російський удар потрапили українські енергооб'єкти в низці регіонів України. Під час атаки у Дніпровську ГЕС влучили вісім російських ракет. Станція була виведена з ладу. Згодом вдалося відновити рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС.

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Теги: Дніпровська ГЕС війна обстріл окупанти Укргідроенерго

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