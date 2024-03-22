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Курт Волкер: Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Курт Волкер: Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни
Курт Волкер виступив під час Київського Безпекового Форуму
скріншот з трансляції

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів

Католицька церква має вимагати, аби Росія припинила загарбницьку війну, а не закликати Україну підняти білий прапор. Про це сказав посол Курт Волкер, Спеціальний представник Уряду США з переговорів у справах України у 2017-19 роках, під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Так Волкер прокоментував скандальну заяву Папи Римського.

«Він говорив про мирне майбутнє, але Росія кричуще порушила всі правила справедливої війни, і католицька церква має чітко заявити і вимагати, аби Росія припинила цю загарбницьку війну», – наголосив посол.

Курт Волкер також зазначив, що ймовірні перемовини з Росією можна було б використати як засіб промоції ідеї, що Москва порушує фундаментальні міжнародні домовленості.  

«Росія порушила міжнародні правила і норми, правила ведення війни. Можна вибудувати таку загальносвітову думку», – вважає він.

«Світ має чітко розуміти, що Україна хоче миру, Україна є жертвою агресії, Росія є агресором, і що Україна не має жодних планів захоплювати російську територію. Чіткість дуже важлива”, – наголосив американський дипломат.

Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

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Теги: росія церква Папа Римський Україна Курт Волкер

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