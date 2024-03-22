Курт Волкер: Папа Римський має вимагати від Росії припинення війни
«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів
Католицька церква має вимагати, аби Росія припинила загарбницьку війну, а не закликати Україну підняти білий прапор. Про це сказав посол Курт Волкер, Спеціальний представник Уряду США з переговорів у справах України у 2017-19 роках, під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».
Так Волкер прокоментував скандальну заяву Папи Римського.
«Він говорив про мирне майбутнє, але Росія кричуще порушила всі правила справедливої війни, і католицька церква має чітко заявити і вимагати, аби Росія припинила цю загарбницьку війну», – наголосив посол.
Курт Волкер також зазначив, що ймовірні перемовини з Росією можна було б використати як засіб промоції ідеї, що Москва порушує фундаментальні міжнародні домовленості.
«Росія порушила міжнародні правила і норми, правила ведення війни. Можна вибудувати таку загальносвітову думку», – вважає він.
«Світ має чітко розуміти, що Україна хоче миру, Україна є жертвою агресії, Росія є агресором, і що Україна не має жодних планів захоплювати російську територію. Чіткість дуже важлива”, – наголосив американський дипломат.
Нагадаємо, 21-22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».
- Україні потрібна зброя, а не «білі прапори» – Столтенберг
- «Російські війська гадки не мають, за що воюють» – адмірал НАТО
- «На вас дивиться Господь». Колишній глава уряду України звернувся до Конгресу США
- Єнс Столтенберґ: Вступ України до НАТО – це не питання «якщо», це питання «коли»
- НАТО допоможе Україні перемогти, – представник Альянсу
Коментарі — 0