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Аудит ЗСУ, ротація і кадрові рішення. Зеленський провів селектор

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Аудит ЗСУ, ротація і кадрові рішення. Зеленський провів селектор
Зеленський обговорив ситуацію на фронті
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Зеленський заслухав міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ щодо надходжень зброї та боєприпасів у березні

Президент України Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Зокрема, на ньому обговорили аудит ЗСУ, надходження зброї та боєприпасів. Про це повідомив Зеленський в Telegram.

«Отримав останню інформацію про рятувальну операцію в Одесі. Розбір завалів завершили. Тепер важливо, щоб люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого. Дав доручення голові ОВА взяти це на контроль», – заявив Зеленський.

Глава України повідомив, що триває ліквідація наслідків обстрілу Курахового, де російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по житловому кварталу.

«Там, на щастя, без жертв, але багато поранених. Людям так само надають усю необхідну допомогу», – зазначив він.

Під час засідання президент заслухав міністра Рустема Умєрова та представників Міноборони щодо фактичних надходжень зброї та боєприпасів, а також запланованих надходжень у березні.

«Заслухав головкома щодо оперативної обстановки на основних напрямках, аудиту Збройних сил, ротації бригад і кадрових рішень у їхніх межах. Обов’язково – доповіді розвідок, СБУ та МВС», – повідомив він.

Зеленський додав, що «зерновий коридор» продовжує демонструвати хорошу динаміку.

«Наближаємося до позначки в 30 млн тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 млн тонн. Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову», – заявив він.

Нагадаємо, Зеленський назвав головну ціль Путіна.

До слова, після довготривалих зволікань європейські союзники України нарешті почали збирати фінансові та промислові ресурси для постачання ЗСУ необхідних артилерійських снарядів.

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Теги: Володимир Зеленський війна боєприпаси аудит ЗСУ

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