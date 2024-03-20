Німеччина спростувала інформацію про видачу віз російським батутистам, які підтримують війну
Російські батутисти тепер втратять можливість виграти ліцензії, для участі в Олімпіаді?
Журналіст Джонатан Крейн опублікував коментар речника МВС Німеччини щодо віз для нейтральних стрибунів на батуті з російським та білоруським паспортами.
«Німеччина не видавала віз спортсменам, яких ви називаєте», – заявив речник МВС Німеччини.
Раніше президент Федерації стрибків на батуті Росії Микола Макаров в інтерв’ю пропагандистському виданню «ТАСС» розповів, що атлети отримали візи, які дозволять їм в’їхати до Німеччини, де з 22 до 24 березня відбудеться заключний кваліфікаційний етап Кубка світу.
Мова йде про спортсменів з російським прапором Кирила Козлова, Данила Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедєву, а також про атлета з білоруським паспортом Івана Литвиновича.
Усі вони підтримують війну Росії в Україні.
За підсумками етапу Кубка світу в Німеччині визначаться володарі олімпійських ліцензій.
Цей турнір для нейтральних атлетів є єдиною можливістю здобути путівки на Олімпіаду.
Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.
Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.
Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.
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