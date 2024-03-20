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Німеччина спростувала інформацію про видачу віз російським батутистам, які підтримують війну

Христина Жиренко
glavcom.ua
Німеччина спростувала інформацію про видачу віз російським батутистам, які підтримують війну

Російські батутисти тепер втратять можливість виграти ліцензії, для участі в Олімпіаді?

Журналіст Джонатан Крейн опублікував коментар речника МВС Німеччини щодо віз для нейтральних стрибунів на батуті з російським та білоруським паспортами. 

«Німеччина не видавала віз спортсменам, яких ви називаєте», – заявив речник МВС Німеччини.

Раніше президент Федерації стрибків на батуті Росії Микола Макаров в інтерв’ю пропагандистському виданню «ТАСС» розповів, що атлети отримали візи, які дозволять їм в’їхати до Німеччини, де з 22 до 24 березня відбудеться заключний кваліфікаційний етап Кубка світу.

Мова йде про спортсменів з російським прапором Кирила Козлова, Данила Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедєву, а також про атлета з білоруським паспортом Івана Литвиновича.

Усі вони підтримують війну Росії в Україні.

За підсумками етапу Кубка світу в Німеччині визначаться володарі олімпійських ліцензій.

Цей турнір для нейтральних атлетів є єдиною можливістю здобути путівки на Олімпіаду.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.

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Джерело
Теги: Олімпіада росія Німеччина стрибки на батуті

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