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Киргизстан закликав своїх громадян тимчасово утриматися від поїздок до Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Киргизстан закликав своїх громадян тимчасово утриматися від поїздок до Росії
фото з відкритих джерел

МЗС країни радить своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей та постійно носити з собою документи

Міністерство закордонних справ Киргизстану закликало громадян тимчасово утриматися від поїздок до Росії. Про це йдеться у заяві МЗС країни.

Так, громадянам, які «не мають вагомих підстав для виїзду до РФ», рекомендують тимчасово утриматися від поїздки – до скасування додаткових заходів безпеки.

Також у МЗС закликають відмовитися від поїздки громадян, які мають два та більше адмінправопорушень на території Росії.

Водночас тим, хто вже перебуває на території Росії, МЗС радить уникати місць масового скупчення людей та постійно носити з собою документи. 

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Глава ФСБ доповів російському диктатору Володимиру Путіну про затримання 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито «безпосередньо брали участь в організації теракту» у підмосковному музичному центрі «Крокус Сіті Хол».

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

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Теги: Киргизстан росія теракт

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