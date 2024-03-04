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Верховний суд США дозволив Трампу балотуватися у президенти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Верховний суд США дозволив Трампу балотуватися у президенти
Рішення суду гарантує, що Трамп залишиться не лише у виборчому бюлетені в Колорадо, а й у Мені та Іллінойсі
фото з відкритих джерел

Верховний суд скасував рішення суду штату Колорадо, згідно з яким Трамп не мав права знову балотуватися

Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що колишнього президента Дональда Трампа не можна виключати з виборчих бюлетенів на майбутніх виборах. Про це повідомляє Nbc News.

Верховний суд скасував рішення суду штату Колорадо, згідно з яким Трамп не мав права знову балотуватися через спробу зірвати вибори у 2020 році, на яких переміг Джо Байден.

Суд постановив, що верховний суд Колорадо помилково припустив, що штати можуть визначати, чи може кандидат брати участь у виборах відповідно до положення 14 поправки Конституції.

У постанові зазначено, що Конгрес, а не штати, повинен встановлювати правила застосування положення 14-ї поправки.

Варто зауважити, це рішення гарантує, що Трамп залишиться не лише у виборчому бюлетені в Колорадо, а й у Мені та Іллінойсі, де місцеві суди ухвалювали подібні рішення щодо колишнього президента.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 березня Верховний суд США прийме рішення щодо законності участі колишнього президента США Дональда Трампа у виборах у зв’язку з 14-ю поправкою до конституції, яка забороняє учасникам заколоту обіймати державні посади.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Мічигані, Міссурі та Айдахо.

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп закликав суддю, яка веде справу про незаконного зберігання секретних документів, відкласти процес. У разі затягування судового процесу та обрання Трампа президентом на новий термін він може припинити обидві справи, які веде спецпрокурор Сміт, а потім помилувати себе.

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Теги: вибори у США США Дональд Трамп суд президент

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