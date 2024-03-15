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Соратник президента розкритикував ідею «зарплатного» бронювання

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Соратник президента розкритикував ідею «зарплатного» бронювання
Веніславський додав, що питання «зарплатного» бронювання не розглядається Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки
фото: РБК-Україна

Федір Веніславський угледів в урядовій ініціативі порушення Конституції

 

Народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський не підтримує ідею Кабміну про бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат. Таку думку політик висловив у коментарі «Главкому».

«Це ініціатива Кабінету міністрів, яка мала би реалізуватися на рівні підзаконних актів. На мою думку, будь-які прив’язки можливого бронювання осіб, виходячи з суми коштів, які вони або за них підприємства сплачують до бюджету, порушують конституційний принцип рівності за ознаками майнового стану. Бо ж виходить, що працівники з високим рівнем зарплат матимуть «бронь» від мобілізації, а люди з нижчими зарплатами втрачають таку можливість. Це неправильно», – вважає обранець від «Слуги народу».

Веніславський додав, що питання «зарплатного» бронювання не розглядається Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки у рамках обговорення урядового законопроєкту №10449 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Як повідомляв «Главком», на початку березня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних, відповідно до рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку. За його словами, співвідношення працівників і військових для забезпечення останніх має бути вісім до одного, і, виходячи з цих параметрів, уряд розробляє справедливі параметри бронювання.

«Критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет. Наприклад, податкове навантаження вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає», – розповів Шмигаль про майбутній підхід.

Раніше голова економічного комітету Дмитро Наталуха, який є ініціатором одного із законопроєктів щодо бронювання військовозобов'язаних, в інтерв’ю «Главкому» розповів, що бронювання від мобілізації за гроші необхідно для утримання Збройних сил України – фінансування тренувань громадян та фінансового забезпечення військових.

До слова, ініціатива щодо економічного бронювання є фактично узаконенням ідеї «відкупу» від мобілізації, і може призвести до зростання соціальної напруги. Про це заявив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус, коментуючи ідею щодо бронювання від мобілізації українців з зарплатнею понад 35 тис. грн.

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Теги: війна мобілізація уряд Денис Шмигаль Федір Веніславський бронювання від мобілізації

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