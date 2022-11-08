Тисячам людей загрожує страта. Парламент Ірану ухвалив рішення щодо протестувальників

Законодавці Ірану хочуть дати «жорсткий урок» учасникам протестів

Іранські законодавці вимагають суворого покарання для учасників акцій протесту, що тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні. Ухвалена парламентом країни резолюція припускає можливість страти затриманих протестувальників. Про це повідомляє державна Агенція новин Ісламської республіки (IRNA).

227 з 290 депутатів звернулися до судової влади із закликом «рішуче розібратися» з протестувальниками та виконати «вирок про відплату».

Законодавці Ірану звинуватили США в організації, фінансуванні та озброєнні протестів, і додали, що молодь потрапила «під вплив емоційної пропаганди». Водночас про причини протестів – загибель Махси Аміні та жорстокість поліції під час придушення акцій – парламентарі не згадали.

«Ми, представники цього народу, просимо всіх посадовців країни, включно з судовою системою, якнайшвидше провчити «бійців», які, як і ІДІЛ, нападали на життя та майно людей із гарячою та холодною зброєю, і, як можливо, втілити божественний суд для правосуддя», – йдеться в заяві парламентарів.

Згідно з останніми даними, під час протестів було заарештовано приблизно 14 800 людей.

Як відомо, протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Нагадаємо, раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Іран готується завдати удару по Саудівській Аравії. Водночас у мережі з’явилося відео підняття червоного прапора над мечеттю в іранському місті Кум, що може означати оголошення війни.

Речник Білого дому зазначив, що США стурбовані погрозами з боку Ірану щодо Саудівської Аравії. Він також попередив, що США без вагань дадуть відповідь у разі необхідності.

Президент Джо Байден раніше сказав своїм прихильникам «ми визволимо Іран» після того, як вони закликали звернути увагу на протести, які тривають у цій країні.