Головна Світ Політика
search button user button menu button

Тисячам людей загрожує страта. Парламент Ірану ухвалив рішення щодо протестувальників

Надія Клочко
glavcom.ua
Тисячам людей загрожує страта. Парламент Ірану ухвалив рішення щодо протестувальників
Парламент Ірану вимагає суворого покарання для учасників акцій протесту
фото з відкритих джерел

Законодавці Ірану хочуть дати «жорсткий урок» учасникам протестів

Іранські законодавці вимагають суворого покарання для учасників акцій протесту, що тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні. Ухвалена парламентом країни резолюція припускає можливість страти затриманих протестувальників. Про це повідомляє державна Агенція новин Ісламської республіки (IRNA).

227 з 290 депутатів звернулися до судової влади із закликом «рішуче розібратися» з протестувальниками та виконати «вирок про відплату».

Законодавці Ірану звинуватили США в організації, фінансуванні та озброєнні протестів, і додали, що молодь потрапила «під вплив емоційної пропаганди». Водночас про причини протестів – загибель Махси Аміні та жорстокість поліції під час придушення акцій – парламентарі не згадали.

«Ми, представники цього народу, просимо всіх посадовців країни, включно з судовою системою, якнайшвидше провчити «бійців», які, як і ІДІЛ, нападали на життя та майно людей із гарячою та холодною зброєю, і, як можливо, втілити божественний суд для правосуддя», – йдеться в заяві парламентарів.

Згідно з останніми даними, під час протестів було заарештовано приблизно 14 800 людей.

Як відомо, протести у Ірані почалися після того, як 22-річна іранка курдського походження Аміні померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані «поліцією моралі» за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок. Гнів народу спалахнув на її похороні і швидко переріс у найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Протести досі тривають, їх підживлює громадське обурення репресіями, які влада застосовує щодо протестувальників.

Нагадаємо, раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Іран готується завдати удару по Саудівській Аравії. Водночас у мережі з’явилося відео підняття червоного прапора над мечеттю в іранському місті Кум, що може означати оголошення війни.

Речник Білого дому зазначив, що США стурбовані погрозами з боку Ірану щодо Саудівської Аравії. Він також попередив, що США без вагань дадуть відповідь у разі необхідності

Президент Джо Байден раніше сказав своїм прихильникам «ми визволимо Іран» після того, як вони закликали звернути увагу на протести, які тривають у цій країні.

Читайте також:

Теги: Іран протест

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран визнав, що постачав Росії дрони
Україна попередила Іран про наслідки співучасті у злочинах Росії
5 листопада, 15:01
США засуджують партнерство Ірану з РФ
США готуються накласти додаткові санкції на Іран за постачання зброї Росії
6 листопада, 03:57
Росія в розпачі і панічно шукає союзників
Як запобігти постачанню зброї до Росії з Ірану: поради генерала США 
Сьогодні, 14:39

Політика

Тисячам людей загрожує страта. Парламент Ірану ухвалив рішення щодо протестувальників
Тисячам людей загрожує страта. Парламент Ірану ухвалив рішення щодо протестувальників
У Саакашвілі може бути 30 хвороб: адвокат розповів про стан здоров’я експрезидента Грузії
У Саакашвілі може бути 30 хвороб: адвокат розповів про стан здоров’я експрезидента Грузії
Британія оголосить про укладення великої газової угоди із США – ЗМІ
Британія оголосить про укладення великої газової угоди із США – ЗМІ
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
Росія зупиняє військово-технічну співпрацю з 74 компаніями світу: деталі
Росія зупиняє військово-технічну співпрацю з 74 компаніями світу: деталі
Зеленський як приклад та принижений Путін: на Тайвані з'явилися креативні білборди (фото) 
Зеленський як приклад та принижений Путін: на Тайвані з'явилися креативні білборди (фото) 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
108K
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
70K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони
52K
Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні
25K
Україна розпочала будівництво нової «Мрії»: 30% комплектуючих для літака вже зібрано
24K
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW

Новини

Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту