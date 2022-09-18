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В Ірані спалахнули протести через сметь дівчини після арешту поліцією (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
В Ірані спалахнули протести через сметь дівчини після арешту поліцією (відео)
В Ірані дівчина померла після арешту поліцією моралі
фото із відкритих джерел

22-річній дівчині стало погано, коли вона перебувала у відділку поліції

Мешканка Ірану Махси Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія викликала хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни. Про це повідомляє Reuters.

За даними державних ЗМІ Ірану, влада почала розслідувати смерть Махси Аміні на вимогу президента Ібрагіма Раїсі. Поліція повідомила, що 22-річній дівчині стало погано, коли вона разом з іншими затриманими жінками перебувала у відділку поліції моралі.

«Після того, як її перемістили до транспортного засобу, а також на місці (у відділку) фізичного зіткнення з нею не було», – йдеться в заяві поліції.

Там заперечують, що Аміні побили у відділку поліції. Раніше в поліції заявляли, що в Аміні стався серцевий напад після того, як її доставили до відділку для «навчальної бесіди». Однак родичі дівчини кажуть, що у неї не було захворювань серця.

17 вересня, в Ірані сотні людей зібралися на похорон 22-річної Махси Аміні. Під час похорону Аміні в місті Сакез у провінції Курдистан сотні людей скандували «Смерть диктатору».

На одному з відео, опублікованому в соцмережах, видно, як група протестувальників кидає каміння в банер верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Учасники масових протестів вимагають провести розслідування та знайти тих, хто вбив Махсу Аміні. Люди скандують: «Я вб'ю кожного, хто вбив мою сестру” та «Смерть Хаменеї, смерть диктатору».

Нагадаємо, у Єревані, ввечері 14 вересня, розпочалася масштабна акція протесту. Люди зібралися біля будівлі парламенту та вимагали відставки Нікола Пашиняна.

Теги: Іран протест

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