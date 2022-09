В Ірані спалахнули протести через сметь дівчини після арешту поліцією (відео)

Мешканка Ірану Махси Аміні померла після того, як її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Ця подія викликала хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни. Про це повідомляє Reuters.

За даними державних ЗМІ Ірану, влада почала розслідувати смерть Махси Аміні на вимогу президента Ібрагіма Раїсі. Поліція повідомила, що 22-річній дівчині стало погано, коли вона разом з іншими затриманими жінками перебувала у відділку поліції моралі.

«Після того, як її перемістили до транспортного засобу, а також на місці (у відділку) фізичного зіткнення з нею не було», – йдеться в заяві поліції.

Там заперечують, що Аміні побили у відділку поліції. Раніше в поліції заявляли, що в Аміні стався серцевий напад після того, як її доставили до відділку для «навчальної бесіди». Однак родичі дівчини кажуть, що у неї не було захворювань серця.

17 вересня, в Ірані сотні людей зібралися на похорон 22-річної Махси Аміні. Під час похорону Аміні в місті Сакез у провінції Курдистан сотні людей скандували «Смерть диктатору».

На одному з відео, опублікованому в соцмережах, видно, як група протестувальників кидає каміння в банер верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Учасники масових протестів вимагають провести розслідування та знайти тих, хто вбив Махсу Аміні. Люди скандують: «Я вб'ю кожного, хто вбив мою сестру” та «Смерть Хаменеї, смерть диктатору».

Protesters in the city of Sanandaj in Western Iran take down a banner of Qasem Soleimani, the former commander of IRGC Quds Forde. #IranProtests #Mahsa_Amini pic.twitter.com/ucu4x9Rtiv

The protests in Saqqez over the death of #Mahsa_Amini have spread to the provincial capital of Sanandaj, where many people are seen chanting slogans and clashing with the police, according to videos obtained by @IranIntl. #IranProtests pic.twitter.com/nKFif11cec