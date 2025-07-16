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Трамп: Кінцевий термін для миру з Росією може настати раніше, ніж очікувалося

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп: Кінцевий термін для миру з Росією може настати раніше, ніж очікувалося
Трамп: Цей термін щодо Росії може закінчитися раніше
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп підкреслив, що у разі відсутності мирної угоди після спливу дедлайну наслідки будуть серйозними

Президент США Дональд Трамп заявив, що встановлений ним термін у 50 днів для досягнення мирної угоди між Росією та Україною може завершитися раніше. Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє «Главком»

«Я не думаю, що 50 днів – це дуже довго. І цей термін щодо Росії може закінчитися раніше», – зазначив глава Білого дому.

Він підкреслив, що у разі відсутності мирної угоди після спливу дедлайну наслідки будуть серйозними. США, за словами Трампа, у такому разі продовжать економічний тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження мит і додаткових санкцій.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Нагадаємо, газета Financial Times писала, що президент США під час приватної розмови закликав президента України Володимира Зеленського активізувати удари по території РФ та поцікавився, чи зможе Київ завдати удару по Москві. Телефонна розмова, за даними видання, відбулася 4 липня. Двоє співрозмовників Financial Times розповіли, що під час бесіди Трамп запитав у Зеленського, чи готова Україна завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії за умови отримання відповідної зброї від США.

Згодом у Білому домі звинуватили газету Financial Times у тому, що там перекрутили слова Трампа про можливість України вдарити по Москві та Санкт-Петербургу.

Речниця Керолайн Левітт заявила, що FT «сумно відома тим, що заради привернення уваги вириває слова з контексту». «Президент Трамп просто поставив запитання, а не заохочував подальші вбивства. Він невпинно працює над тим, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні», – сказала вона.

Теги: Дональд Трамп росія США

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