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У США мусульманки подали до суду через примусове зняття хіджабів після арешту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У США мусульманки подали до суду через примусове зняття хіджабів після арешту
Салма Насурдін і Шенай Айні були затримані 15 травня 2024 року на території Каліфорнійського університету в Ірвайні під час розгону протестного табору
фото з відкритих джерел

Жінки вимагають від США визнати зняття хіджабів неконституційною практикою

Дві мусульманки з Каліфорнії подали позов проти влади округу Ориндж та місцевого шерифського департаменту. Вони звинувачують поліцію в насильницькому арешті під час мирного протесту та примусі зняти хіджаби в присутності чоловіків, що, на їхню думку, порушує їхні конституційні та релігійні права. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Courthouse News.

У позові зазначено, що шерифський департамент порушив як власні внутрішні правила поводження з релігійними арештованими, так і Конституцію США. Зокрема, існує чітка політика, яка зобов’язує надавати затриманим право знімати релігійне вбрання лише в окремому приміщенні з участю жінок-працівниць. Однак у цьому випадку, стверджують жінки, правила були проігноровані, що спричинило приниження, гнів і страх виявляти свою віру. Також жінки заявили, що поліцейські чоловіки повалили їх на землю, смикали за хіджаби, а під час оформлення в ізоляторі змусили їх на очах у сторонніх.

Жінки вимагають визнати дії влади неконституційними, зобов’язати припинити подібну практику в майбутньому та призначити компенсацію.

Салма Насурдін і Шенай Айні були затримані 15 травня 2024 року на території Каліфорнійського університету в Ірвайні під час розгону протестного табору. 

Айні стверджує, що під час арешту її хіджаб зірвали, а поліція не дозволила їй прикрити голову навіть після численних прохань. Пізніше її змусили зняти хіджаб ще двічі – для фотографування, попри присутність чоловіків. Її змусили розстебнути штани в кімнаті з прозорим склом, де її могли бачити сторонні.

Салма Насурдін заявила, що лише через годину після прибуття на мирний протест її повалили на землю, затримали, а згодом змусили зняти хіджаб у кімнаті, де перебували чоловіки.

«Змушуючи нас знімати хіджаби, поліція позбавила нас не лише релігійної свободи, а й гідності та контролю над власним тілом», – йдеться у позові.

Представниця департаменту шерифа округу Ориндж Керрі Браун заперечила звинувачення. У заяві вона зазначила, що жінок просили зняти хіджаби лише один раз, у приватній кімнаті, за присутності лише жінок-офіцерок, без застосування сили. Вона також додала, що відеозапис із камер спостереження це підтверджує, а фото з реєстрації не підлягають публічному розголошенню згідно з законом.

У департаменті вважають, що звинувачення є «роздільними і такими, що сіють недовіру».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Ірану відкриє психлікарню для жінок, які вирішили не носити хіджаб.

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Теги: США мусульмани суд протест

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