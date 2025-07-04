Російський диктатор стверджував, що РФ начебто відіграла важливу роль у формуванні американської державності

Російський диктатор Володимир Путін у телефонній розмові з американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Росія причетна до створення Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков сказав, що «з нашого боку було зазначено, що Росія відіграла важливу роль у формуванні американської державності, зокрема під час Війни за незалежність 250 років тому, а потім під час Громадянської війни, яка закінчилася 160 років тому».

Путін під час телефонної розмови з президентом США заявив, що дві країни «пов'язані не тільки союзом у Першій і Другій світових війнах, а й глибшим історичним корінням». Невідомо, як Трамп відреагував на цю заяву.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели розмову. Вона тривала майже годину. Путін підтвердив Трампу, що нібито Росія продовжує шукати переговорне рішення війни і «не відмовиться від усунення всіх першопричин конфронтації». Водночас лідер США у розмові з диктатором ставив питання про якнайшвидше припинення військових дій. Також Трамп поінформував Путіна про успішне проходження в сенаті законопроєкту про реформу в податковій і міграційній сферах.

Згодом Трамп розповів журналістам, що говорив з Путіним про війну в Україні, але залишився незадоволеним результатом бесіди. Американський лідер підтвердив, що США утримують частину зброї від України, оскільки мають переконатися, скільки зброї в них залишилося для себе. Проте, президент підкреслює, що деяка зброя Україні надається і Сполучені Штати намагаються допомогти.

Як повідомлялося, 14 червня російський диктатор Володимир Путін теж говорив з президентом США Дональдом Трампом. Так, помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що розмова між Трампом та очільником Кремля тривала 50 хвилин і була «корисною». Зокрема під час розмови Путін привітав американського президента з днем народження. Подробицями розмови Трамп поділився у соціальній мережі. Американський лідер відзначив першим реченням те, що диктатор Путін «вранці подзвонив, щоб дуже ввічливо привітати з днем народження».