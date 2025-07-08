Пєсков: безумовно, список недружніх країн може переглядатися, це не догма

Пєсков назвав умови, за якими станеться перегляд політики Росії по відношенню до США

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва високо цінує зусилля Вашингтона, зокрема президента Дональда Трампа, щодо ініціювання прямих переговорів з Україною. У Кремлі бачать потенціал для розвитку відносин зі США, однак поки що Росія не переглянула свій список «недружніх країн». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Поки що цей список не зазнав жодних змін», – заявив Пєсков на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас він підкреслив: «Безумовно, ми високо цінуємо зусилля Сполучених Штатів – і особисто президента Трампа, і членів його команди – щодо ініціювання прямого переговорного процесу між Росією та Україною».

Пєсков також зазначив, що між Росією та США є «дуже широкий потенціал для перезапуску торговельно-економічних відносин і запуску безлічі проєктів у сфері економіки, взаємних інвестицій, торгівлі тощо». За його словами, ці проєкти затребувані представниками бізнесу обох країн і здатні принести їм більший прибуток.

Проте Пєсков наголосив, що наразі США реалізують низку обмежень щодо Росії. «Ми вважаємо, що ці санкції є незаконними й вони шкодять не тільки нашим підприємцям, а й підприємцям Сполучених Штатів», – заявив представник Кремля.

На питання про умови перегляду «недружнього» списку, Пєсков відповів, що «безумовно, список недружніх країн може переглядатися, це не догма». За його словами, держава є недружньою доти, «доки робить недружні дії щодо нашої країни».

«Після того, як ці дії припиняються і після того, як настає фаза налагодження і реставрації двосторонніх відносин, може на порядок денний стати питання і про перегляд такого списку», – заявив він.

Нагадаємо, заяви президента США Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні викликали суперечливу реакцію в Росії. У той час як колишній президент Росії Дмитро Медведєв закликав «ніяк» не реагувати на слова Трампа, український політик-колаборант Олег Царьов розцінив їх як «знакову подію».

Дмитро Медведєв у своєму коментарі зазначив, що «американець знову катається на своїх улюблених політичних гойдалках».

Царьов назвав цю заяву «знаковою подією», стверджуючи, що «Трамп включається у війну в Україні на боці України. Він робить те, до чого його підводили глобалісти і демократи. Трамп більше не над сутичкою, як хотів здаватися».

Як відомо, глава МЗС Росії Сергій Лавров знову озвучив перелік вимог, які Кремль вважає необхідними для укладання мирної угоди з Україною. Про це він зауважив в інтерв’ю угорській газеті Magyar Nemzet.