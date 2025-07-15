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Лавров висміяв погрози Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Лавров висміяв погрози Трампа
Лавров вважає, що Трамп нібито перебуває під тиском Європейського Союзу та керівництва НАТО
фото: ТАРС

Лавров сказав, що РФ хоче зрозуміти, що стоїть за словами Трампа про 50 днів для врегулювання війни

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що США і раніше озвучували терміни для врегулювання війни в Україні. Так він прокоментував ультиматум президента США Дональда Трампа про дедлайн для перемир'я у 50 днів, передає «Главком».

«50 днів, було раніше 24 години, було 100 днів, ми все це проходили і дійсно хочемо зрозуміти, що рухає президента Сполучених Штатів», – сказав Лавров.

Зокрема, голова МЗС вважає, що Трамп нібито перебуває під тиском Європейського Союзу та керівництва НАТО, яке «безцеремонно підтримує вимоги Зеленського продовжувати накачувати його сучасним, в тому числі наступальним озброєнням».

Водночас речника Кремля Дмитро Пєсков назвав заяву президента США Дональда Трампа про запровадження санкцій проти Російської Федерації «дуже серйозною». За словами прессекретаря Путіна, її аналіз вимагатиме часу. 

«Заява президента США дуже серйозна. Щось у них адресовано особисто до президента Путіна. Нам, безумовно, потрібен час для аналізу сказаного у Вашингтоні. І якщо президент Путін вважає за необхідне, він це обов'язково прокоментує. Я не хотів би забігати вперед, і давайте дочекаємося рішення Путіна, чи він це коментуватиме сам», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, американський лідер сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

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Теги: Сергій Лавров росія США Дональд Трамп

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