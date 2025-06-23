Китай відреагував на американські удари по Ірану

Пекін засудив ракетні удари по ядерних об’єктах і закликав до негайної деескалації

Під час екстреного засідання Ради безпеки ООН постійний представник Китаю Фу Конг заявив, що дії США та Ізраїлю порушують міжнародне право та становлять загрозу стабільності на Близькому Сході. Він закликав до деескалації конфлікту, дотримання міжнародного права та захисту цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post.

Постпред Китаю різко відреагував на удари США та Ізраїлю по трьох ядерних об'єктах на території Ірану.

«Вашингтон порушив суверенітет Ірану, посилив напруженість на Близькому Сході та завдав важкого удару міжнародному режиму нерозповсюдження ядерної зброї», – заявив Фу Конг.

На засіданні Радбезу ООН більшість країн виступили за припинення конфлікту, однак їхні позиції розділилися: Китай, Росія та Пакистан підтримали Іран, тоді як США та їхні союзники висловилися на захист Ізраїлю.

Попри жорсткі формулювання, критика Китаю залишалася в межах дипломатичного стилю, відзначає South China Morning Post. Натомість представник РФ Василь Небензя заявив, що дії США є «безвідповідальними, небезпечними та провокаційними» і звинуватив Вашингтон у «повній зневазі до міжнародного співтовариства».

Китай, Росія та Пакистан повідомили про намір внести до ООН спільну резолюцію з вимогою про негайне та безумовне припинення вогню. Проєкт документа вже розіслали державам-членам із проханням надати коментарі до вечора понеділка.

Нагадаємо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану.

Після ударів США по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану деякі офіційні особи висловили сумніви щодо того, чи здатна одна бомбардувальна операція повністю зупинити іранську ядерну програму. Аналітики розвідки наразі продовжують оцінювати, наскільки ефективно атаки завадили Тегерану створити ядерну зброю, якби він ухвалив таке рішення.

До слова, президент США Дональд Трамп не виключає можливості зміни влади в Ірані. Раніше «Главком» повідомляв, що Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом».

«Главком» писав, що США застосували спеціальну тактику для удару по Ірану. Вашингтон відправив групу бомбардувальників із включеними радіолокаційними відповідачами в протилежному від Близького Сходу напрямку, тоді як група літаків з вимкненими транспондерами, що перевозила протибункерні бомби, летіла до Ірану.