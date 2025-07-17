Трамп незадоволений діями Путіна щодо України – Держдеп США

Брюс каже, що Трамп не вражений перебігом подій та підтверджує це своєю політикою

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс підкреслила, що Трамп дипломат, але він і реаліст, і це бачив світ, у тому числі Іран

Президент США Дональд Трамп висловлює невдоволення політикою російського лідера Володимира Путіна у контексті війни проти України. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу, повідомляє «Главком».

Їй поставили запитання щодо 50-денного терміну, який Росія отримала у зв’язку з можливістю введення вторинних мит. Журналісти поцікавилися, чи надходили від Москви сигнали про готовність до дипломатичного врегулювання війни. Брюс відповіла, що оцінювати ситуацію найкраще з огляду на заяви самого Трампа.

«Я б сказала, що, мабуть, найкраще про це свідчать висловлювання президента Трампа – вони дають нам найбезпосередніше уявлення про те, чи вважає він ситуацію позитивною і чи задоволений діями Володимира Путіна. І, звичайно ж, ми чули від нього, що він незадоволений, я б так це охарактеризувала», – наголосила вона.

За словами Брюс, нинішній очільник Білого дому не вражений перебігом подій та підтверджує це своєю політикою, зокрема підтримкою обороноздатності України.

«Хоча він дипломат і завжди сподівається на успіх дипломатії, він також і реаліст. І світ це бачив, Іран це бачив, а тепер і Росія бачить це завдяки новим діям президента – він терпляча людина, але не за рахунок свого бачення і прагнення його реалізувати», – резюмувала речниця Держдепу.

Раніше ми писали, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. У дописі на платформі Х політик застеріг російського диктатора від повторення іранського сценарію, повідомляє «Главком».

Грем наголосив, що Росія та її союзники можуть зіткнутися з серйозними наслідками, якщо Володимир Путін не припинить бойові дії протягом найближчих 50 днів. У цьому контексті він згадав про Іран, який свого часу постраждав від масштабних економічних санкцій після конфлікту з США.

Нагадаємо, США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі, передає «Главком».

За словами неназваних представників адміністрації, такий варіант обговорюється паралельно із заявами президента Дональда Трампа про можливість запровадження 100% мит проти РФ.

Чиновники уточнили, що вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження.