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Президент США повідомив, скільки систем Patriot отримає Україна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент США повідомив, скільки систем Patriot отримає Україна
Трамп зробив заяву про системи Patriot для України
фото: скриншот з відео

Трамп: 17 систем Patriot готується до відправки

Президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте, передає «Главком».

«У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 систем Patriot. Їм вони не знадобляться. Тому ми домовимося про те, куди відправити ці 17 систем – або значну їх частину... І це можна зробити дуже швидко», – сказав Трамп.

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Президент США зазначив, що деякі з цих систем прибудуть протягом декількох днів.

«17 систем Patriot готується до відправки. Їм не потрібні будуть всі, але велика кількість з цих систем будуть на полі бою», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що уклав угоду про продаж зброї НАТО для допомоги Україні. Американський лідер заявив, що збирається відправити «найкращу зброю» в НАТО, яке потім зможе направити її в Україну. «Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми надішлемо їм зброю, а вони заплатять за неї», – сказав він.

Також президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

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Теги: США Дональд Трамп Україна Patriot

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