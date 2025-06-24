Ізраїль погодився на пропозицію Трампа про припинення вогню з Іраном

«Ізраїль усунув подвійну безпосередню загрозу своєму існуванню – як в ядерній сфері, так і в сфері балістичних ракет»

Ізраїль заявив, що погодився на пропозицію США про припинення вогню з Іраном, але буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

У заяві канцелярії прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу повідомляється, що Ізраїль досяг всіх цілей операції «Висхідний лев», і навіть більше. «Ізраїль усунув подвійну безпосередню загрозу своєму існуванню – як в ядерній сфері, так і в сфері балістичних ракет», – йдеться в заяві.

Згідно із повідомленням, «ЦАХАЛ досяг повного повітряного контролю над небом Тегерана, завдав серйозної шкоди військовому керівництву і знищив десятки цілей центрального іранського уряду».

Зокрема, Ізраїль подякував «Трампу і США за їхню підтримку в галузі оборони та участь в усуненні іранської ядерної загрози».

Нагадаємо, Трамп анонсував припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За його словами, вогонь припинить спочатку Іран, через 12 годин – Ізраїль, а «через 24 години світ вітатиме офіційне завершення 12-денної війни». Також Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню між Ізраїлем та Іраном вже діє.

Глава МЗС Ірану Аббас Арагчі, своєю чергою, заявив, що на цей момент жодної угоди про припинення вогню немає. За його словами, якщо Ізраїль припинить атаки не пізніше 04:00 за тегеранським часом Іран також не завдаватиме ударів. Потім іранські ЗМІ повідомили про набуття чинності припинення вогню.

Також 24 червня зранку ЦАХАЛ повідомив, що в кількох районах Ізраїлю пролунали сирени після виявлення ракет, запущених з Ірану в напрямку країни. Clash Report публікує відео, на якому видно пряме влучання ракети в одну з ізраїльських будівель. Внаслідок чого загину люди, є поранені.