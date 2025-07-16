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Сенатор Грем попередив Путіна: якщо не буде миру – на Росію чекає доля Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Сенатор Грем попередив Путіна: якщо не буде миру – на Росію чекає доля Ірану
Грем: Якщо Путін та інші задаються питанням, що станеться на 51-й день, я б порадив їм звернутися до аятолл
фото з відкритих джерел

Грем наголосив, що Росія може зіткнутися з серйозними наслідками, якщо Путін не припинить бойові дії протягом найближчих 50 днів

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем відреагував на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. У дописі на платформі Х політик застеріг російського диктатора від повторення іранського сценарію, повідомляє «Главком».

Грем наголосив, що Росія та її союзники можуть зіткнутися з серйозними наслідками, якщо Володимир Путін не припинить бойові дії протягом найближчих 50 днів. У цьому контексті він згадав про Іран, який свого часу постраждав від масштабних економічних санкцій після конфлікту з США.

«Якщо Путін та інші задаються питанням, що станеться на 51-й день, я б порадив їм звернутися до аятолл», –заявив сенатор. Він також звернувся до країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту, наголосивши, що їм варто поставитися до слів Трампа серйозно.

На переконання Ліндсі Грема, наслідки для Росії можуть бути вкрай болючими, навіть без застосування військової сили – шляхом введення жорстких економічних обмежень та підвищених мит.

Як відомо, Дональд Трамп пообіцяв запровадити до 100% мита проти держав, які купують російську нафту, якщо Кремль не погодиться на мирну угоду впродовж 50 днів.

Грем порівняв цю ситуацію з подіями навколо Ірану після провалу ядерної угоди, коли США вдарили по економіці країни, що призвело до глибокої кризи.

Сенатор Грем попередив Путіна: якщо не буде миру – на Росію чекає доля Ірану фото 1

Раніше ми писали, що США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі, передає «Главком».

За словами неназваних представників адміністрації, такий варіант обговорюється паралельно із заявами президента Дональда Трампа про можливість запровадження 100% мит проти РФ.

Чиновники уточнили, що вторинні санкції стосуватимуться країн, які підтримують фінансові операції з Росією, попри західні обмеження.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте – обговорили деталі співпраці між Європою та США заради підтримки нашої країни, передає «Главком» із посиланням на телеграм-канал президента.

Зеленський розповів, що Рютте поінформував про зустріч у Вашингтоні з Трампом та про деталі співпраці між Європою та Сполученими Штатами заради продовження та зміцнення підтримки України. 

Також президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом – обговорили спільні кроки щодо встановлення миру, передає «Главком».

Зеленський розповів, що провів дуже хорошу розмову з Трампом та подякував йому за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом для зупинення вбивств та встановлення справедливого миру. 

Теги: США Дональд Трамп путін росія

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