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NYT розкрив, в якому стані перебуває зброя, яку НАТО купує у США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT розкрив, в якому стані перебуває зброя, яку НАТО купує у США
Щонайменше вісім країн НАТО погодилися профінансувати закупівлю зброї для України
фото з відкритих джерел

Анонімні американські чиновники розповіли, що майже вся техніка вже готова до доставки

США підготували новий пакет озброєння, який передадуть Україні в рамках домовленостей з НАТО. Як повідомляє The New York Times, більшість цієї зброї вже зібрано – вона або взята зі складів, або спеціально виготовлена останнім часом, інформує «Главком».

Суть угоди полягає в тому, що країни-члени НАТО закуповують озброєння у США, після чого передають його українській стороні. Йдеться, зокрема, про системи ППО Patriot, ракети та боєприпаси.

Американські чиновники, які побажали залишитися анонімними, підтвердили, що майже вся техніка вже готова до доставки. Вона або походить із військових запасів, або щойно зійшла з конвеєрів американських оборонних підприємств.

Президент США Дональд Трамп підтримав угоду, зазначивши, що вона вигідна для Сполучених Штатів, адже дозволяє продавати новітнє військове обладнання. За його словами, «багаті країни мають змогу купити у США обладнання, якому немає рівних». Хоча подробиць домовленості Трамп не розкрив, він назвав її «великою».

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що щонайменше вісім країн Альянсу погодилися профінансувати закупівлю зброї для України. Він також подякував Трампу за підтримку обороноздатності української держави, підкресливши, що бажання президента перекласти витрати на європейських партнерів цілком логічне.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».

Нагадаємо, газета Financial Times писала, що президент США під час приватної розмови закликав президента України Володимира Зеленського активізувати удари по території РФ та поцікавився, чи зможе Київ завдати удару по Москві. Телефонна розмова, за даними видання, відбулася 4 липня. Двоє співрозмовників Financial Times розповіли, що під час бесіди Трамп запитав у Зеленського, чи готова Україна завдавати ударів по військових об’єктах у глибині Росії за умови отримання відповідної зброї від США.

Згодом у Білому домі звинуватили газету Financial Times у тому, що там перекрутили слова Трампа про можливість України вдарити по Москві та Санкт-Петербургу.

Речниця Керолайн Левітт заявила, що FT «сумно відома тим, що заради привернення уваги вириває слова з контексту». «Президент Трамп просто поставив запитання, а не заохочував подальші вбивства. Він невпинно працює над тим, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні», – сказала вона.

Теги: Марк Рютте системи ППО озброєння боєприпаси Дональд Трамп зброя

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