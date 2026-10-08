Трамп оцінив свої шанси на Нобелівську премію миру

Американський президент переконаний, що заслуговує на престижну нагороду, однак має сумніви щодо рішення Нобелівського комітету

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає себе гідним Нобелівської премії миру 2026 року, проте не впевнений, що отримає її. Американський лідер припустив, що Норвезький Нобелівський комітет може не підтримати його кандидатуру, попри заявлені ним зусилля щодо врегулювання міжнародних конфліктів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Американський президент наголосив, що не може передбачити рішення Норвезького Нобелівського комітету, який має оголосити ім'я лавреата премії миру вже в п'ятницю, 9 жовтня. «Я не знаю, яким буде їхнє рішення», – сказав Трамп, коментуючи майбутнє оголошення переможця.

Водночас він висловив припущення, що члени комітету можуть не захотіти відзначити його діяльність. «Вони мають репутацію того, що, мабуть, не присуджують її таким людям, як я», – додав президент США.

Після повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію миру. Він пов'язує свої претензії на нагороду з участю у врегулюванні міжнародних конфліктів.

За словами американського лідера, від моменту вступу на посаду він втрутився у вісім збройних конфліктів. Саме цю діяльність Трамп вважає одним із головних аргументів на користь присудження йому премії.

Під час останньої розмови з журналістами президент США знову наголосив, що настав час відзначити його зусилля. Окремо американський лідер згадав про отримання медалі Нобелівської премії миру від попередньої лавреатки. Він зазначив, що вважає цей жест великою честю.

«Але для мене було великою честю отримати її опосередковано минулого разу від лавреата, який сказав, що ніхто в історії не заслуговує на неї більше, ніж президент Трамп», – розповів він.

Йдеться про лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо, яка стала лавреаткою Нобелівської премії миру 2025 року.

У січні 2026 року Мачадо передала Дональду Трампу свою нобелівську медаль. Як зазначає Reuters, таким чином вона намагалася заручитися підтримкою Сполучених Штатів для своєї діяльності у Венесуелі.

Водночас передача медалі не означає, що американський президент офіційно став лавреатом Нобелівської премії миру.