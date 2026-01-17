Нобелівський комітет роз’яснив правила після передачі медалі Трампу

У комітеті зазначили, що не коментують дії чи заяви лауреатів після вручення нагороди

Нобелівська премія миру залишається невіддільною від лауреата, незалежно від того, кому передано медаль. Про це заявив Норвезький Нобелівський комітет, пише «Главком».

Як повідомляє Reuters, у комітеті наголосили, що хоча фізичні символи нагороди – медаль, диплом і грошова винагорода можуть бути подаровані, продані або передані іншій особі, сам статус лауреата є незмінним.

У Нобелівському комітеті підкреслили, що незалежно від подальшої долі медалі або інших елементів нагороди, саме первинний лауреат назавжди залишається записаним в історії як одержувач Нобелівської премії.

У комітеті також зазначили, що не коментують дії чи заяви лауреатів після вручення нагороди. Водночас там нагадали, що статут Нобелівського фонду не містить обмежень щодо розпорядження медаллю або призовими коштами.

Reuters звертає увагу, що це не перший подібний випадок: у 1943 році лауреат Нобелівської премії з літератури Кнут Гамсун передав свою медаль нацистському міністру пропаганди Йозеф Геббельс.

Заява пролунала після того, як лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо, яка отримала Нобелівську премію миру минулого року, передала свою медаль президентові США Дональду Трампу. Білий дім оприлюднив фотографію, на якій Трамп тримає медаль, а представник адміністрації повідомив, що президент має намір зберегти її.