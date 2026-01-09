«Я зупинив вісім воєн». Трамп поскаржився на Нобелівський комітет

Трамп знову заговорив про Нобелівську премію миру

Трамп заявив, що його тішить той факт, що перестають гинути люди, і він це робить не заради Нобелівської премії

Президент США Дональд Трамп у інтерв’ю Fox News висловив невдоволення Нобелівським комітетом через те, що йому не присудили премію миру.

«Я зупинив вісім воєн, і я думаю, що це стало великою ганьбою для Норвегії», – сказав Трамп, маючи на увазі рішення дати премію не йому.

«Коли ви врегульовуєте вісім воєн, зазвичай за кожну війну дають по одній, тому що деякі із цих воєн тривали 30 років», – додав Трамп.

Водночас він заявив, що його тішить той факт, що перестають гинути люди, і він це робить не заради Нобелівської премії.

Трамп також сказав, що наступного тижня планує зустрітися з главою опозиції Венесуели й лауреаткою Нобелівської премії миру Марією Коріною Мачадо.

Ведучий зазначив, що Мачадо присвятила цю премію Трампу й хоче віддати її йому за звільнення її країни від режиму Ніколаса Мадуро. Трамп відповів, що це було б великою честю для нього.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю NBC News прокоментував свої суперечливі заяви щодо лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо.

Трамп висловив переконання, що опозиціонерка не повинна була ставати лауреаткою Нобелівської премії миру – нагороди, на яку сам Трамп неодноразово претендував. Водночас глава Білого дому заперечив твердження преси про те, що саме ця образа вплинула на його рішення не підтримувати її кандидатуру на пост президента Венесуели.

Раніше, Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо – політична діячка з Венесуели, яка викриває порушення прав людини та захищає демократію у своїй країні.

Комітет відзначив роботу правозахисниці з просування демократичних прав народу Венесуели та боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії.