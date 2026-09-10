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Війна з Іраном принесла нафтовим активам Трампа мільйони – CNBC

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Війна з Іраном принесла нафтовим активам Трампа мільйони – CNBC
Білий дім заявляє, що активами президента керують незалежні менеджери
фото: Getty Images

Дев’ять компаній у портфелі глави Білого дому різко наростили прибутки на тлі нафтової кризи

Інвестиції президента США Дональда Трампа у дев’ять найбільших нафтогазових компаній могли зрости у вартості на $1,5–4,4 млн за перші шість місяців війни з Іраном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNBC.

CNBC проаналізувала фінансові декларації Трампа, корпоративну звітність та дані FactSet. Видання порівняло вартість пакетів акцій президента США станом на 27 лютого 2026 року – напередодні війни – з їхньою вартістю наприкінці серпня.

До дев’яти найбільших нафтогазових активів Трампа належать Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Kinder Morgan, Marathon Petroleum, Occidental Petroleum, Phillips 66, Valero Energy та Williams Companies.

Оцінка приросту становить від $1,5 млн до $4,4 млн. Розбіжність пов’язана з тим, що у фінансовій декларації президента вказані діапазони вартості активів, а не їхня точна ціна.

CNBC: Точний прибуток Трампа встановити неможливо

Видання наголошує, що йдеться про потенційне зростання вартості активів, а не про фактично отриманий прибуток. У деклараціях немає інформації про точну кількість акцій, ціни виконання угод або те, які саме пакети могли бути продані.

Під час війни на інвестиційних рахунках Трампа відбувалися купівлі та продажі акцій енергетичних компаній. Частина операцій припала на дні, коли рішення президента США спричиняли помітні коливання на нафтовому ринку.

CNBC не виявила доказів того, що Трамп або його інвестиційні менеджери проводили операції, заздалегідь знаючи про майбутні рішення президента. Також видання не встановило, що фінансові інтереси глави держави впливали на його політику.

Водночас експерти з питань етики вважають, що передання управління активами незалежним менеджерам не усуває потенційного конфлікту інтересів.

Працівники демократів в Об’єднаному економічному комітеті Конгресу США окремо оцінили зростання вартості ширшого нафтогазового портфеля Трампа від початку року у $15,5 млн.

Білий дім заявляє, що активами президента керують незалежні менеджери. У Trump Organization стверджують, що керівники активами Трампа використовують автоматизовану торгівлю.

Нафтогазові компанії різко збільшили прибутки

Війна та перебої з постачанням нафти принесли значні прибутки компаніям, акції яких є в портфелі президента США.

Дев’ять компаній у сукупності отримали $47,6 млрд чистого прибутку у другому кварталі 2026 року. За аналогічний період 2025-го показник становив $15,9 млрд.

Exxon Mobil та Chevron, два найбільші енергетичні активи Трампа, разом заробили $26,6 млрд проти $9,6 млрд роком раніше.

Ще $12,7 млрд прибутку припало на Marathon Petroleum, Phillips 66 та Valero Energy.

Старший інвестиційний стратег Raymond James Павло Молчанов, який спеціалізується на енергетичному секторі, пов’язав високі фінансові результати компаній із масштабними перебоями у постачанні нафти через війну.

«Усе, що відбувалося з нафтою, безпосередньо пов’язане з найбільшим в історії перебоєм у постачанні нафти через війну», – сказав експерт CNBC.

Нагадаємо, через перебої з постачанням нафти та судноплавством у регіоні ціна Brent 8 вересня піднімалася майже до $99 за барель. «Главком» писав, що аналітики допускають стійке перевищення позначки $100, якщо проблеми з транспортуванням сировини триватимуть.

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Теги: нафта Іран Дональд Трамп декларація фінанси

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