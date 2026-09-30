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В угоді про ШІ з провідними технокомпаніями, яку підписав Трамп, знайдено помилку (фото)

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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В угоді про ШІ з провідними технокомпаніями, яку підписав Трамп, знайдено помилку (фото)
Угода передбачає контроль за розвитком передових систем штучного інтелекту
фото:Getty Images

Підпис Трампа на документі про безпечний ШІ привернув увагу через одну неправильно написану літеру

У підписаній президентом США Дональдом Трампом та керівниками провідних технологічних компаній угоді про штучний інтелект виявили орфографічну помилку. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Hindustan Times.

Трамп підписав угоду, але припустився  помилки у власній посаді

Під підписом Трампа замість «President of the United States» у документі написано «President of the Unites States». Тобто у слові United літеру d замінили на s. Повинно бути «президент Сполучених Штатів», а вийшло – «президент Сполучає Штати».

В угоді про ШІ з провідними технокомпаніями, яку підписав Трамп, знайдено помилку (фото) фото 1
trumpstruth.org

Помилку видно на другій сторінці угоди, фото якої Трамп оприлюднив у Truth Social.

Що передбачає угода

Документ має назву White House Accord on Super Intelligence. Окрім Трампа, його підписали представники Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI та Nvidia – Сундар Пічаї, Даріо Амодеї, Марк Цукерберг, Грег Брокман, Ілон Маск та Дженсен Хуанг.

Угода передбачає чотири рівні контролю за передовими системами ШІ: внутрішній моніторинг моделей, перевірку цих заходів окремою командою, незалежний зовнішній аудит та нагляд з боку комітету при раді директорів.

ШІ у США хочуть називати «суперінтелектом»

Під час зустрічі з керівниками технологічних компаній Трамп заявив, що штучний інтелект у США надалі називатимуть «Super Intelligence», або SI.

Водночас документ, покликаний закріпити підходи до безпечного розвитку передових систем ШІ, привернув увагу не лише своїм змістом, а й помилкою у написанні посади американського президента.

Раніше «Главком» розповідав, що США планують одночасно прискорювати розвиток штучного інтелекту та посилювати контроль за ризиками, пов’язаними з новими технологіями. Вашингтон також прагне зберегти технологічну перевагу над Китаєм, зокрема через розвиток відкритих ШІ-моделей та контроль доступу до передових напівпровідникових чипів.

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Теги: Google Дональд Трамп штучний інтелект OpenAI

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В угоді про ШІ з провідними технокомпаніями, яку підписав Трамп, знайдено помилку (фото)
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