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Трамп призначив кандидатів на посади заступників глави Пентагону

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Трамп призначив кандидатів на посади заступників глави Пентагону
фото з відкритих джерел

На посаду заступника міністра оборони Трамп запропонував мільярдера Стівена Файнберга

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатами на ключові посади у Міністерстві оборони. Про це пише Reuters.

Зазначається, що на посаду заступника міністра оборони Трамп запропонував мільярдера Стівена Файнберга, співвиконавчого директора інвестиційної компанії Cerberus Capital Management LP, яка має інтереси у сфері оборонної промисловості. У минулому Файнберг був радником з питань розвідки в адміністрації Трампа (2017-2021).

Файнберг має працювати під керівництвом обраного глави Пентагону Піта Хегсета, колишнього ведучого Fox News. Призначення Хегсета супроводжується дискусіями через звинувачення в алкогольній залежності та неналежній поведінці, які він заперечує.

Також Трамп запропонував Елбріджа Колбі на посаду заступника міністра оборони з політики, третьої за значимістю посади у відомстві. Колбі, відомий своїми жорсткими позиціями щодо Китаю, раніше працював старшим чиновником Пентагону під час першого президентського терміну Трампа.

Раніше Трамп «надіслав повідомлення» Володимиру Зеленському, щоб він почав думати про припинення вогню. Також йдеться про відмову від окупованих територій.

Трамп наголосив, що хоча українці й прагнуть повернути свою землю, багато міст зруйновані настільки, що їх фактично немає сенсу відновлювати.

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Теги: Дональд Трамп США українці

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