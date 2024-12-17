Зеленський розкритикував Орбана за його «мирні ініціативи»

Президент заявив, що Україна не потребує посередництва Орбана у відносинах зі Сполученими Штатами Америки

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має важелів впливу на російського диктатора Володимира Путіна та підкреслив, що Київ не потребує його посередництва. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Всеукраїнського конгресу місцевих і регіональних влад.

«Ми сильна країна, ми це показали на полі бою під час усієї агресії Путіна. В когось іншого в Європі є такий досвід зараз? Ні в кого. В Орбана є така армія? Ні. Як він буде тиснути на Путіна? Анекдотом, посмішкою? Нехай собі залишить», – каже він.

Зеленський наголосив, що Україна не потребує посередництва Орбана у відносинах зі Сполученими Штатами Америки.

«Прем'єр Орбан, який хоче, знаєте, якось там, десь там – не вийде. Я його не пущу і таких, як він», – наголосив очільник України.

Як додав президент України, він продовжуватиме розмовляти з обраним президентом США Дональдом Трампом.

«Сьогодні потрібно більше деталей. Більше працює моя команда з його командою. Це поки що знайомство. Він не може відповідати на багато речей з погляду юридичних своїх можливостей, поки він не у Білому домі, поки не було інавгурації нового президента Сполучених Штатів. І поки цього не було, ми працюємо з Білим домом, з президентом Байденом. Працюємо. Вони зараз збільшують кількість рішень, кількість пакетів, кількість грошей. На жаль, що вони це збільшують зараз, під кінець терміну (Байдена на посаді – «Главком») і як воно було уповільнено в останній рік – це було дуже складно нам, передовсім хлопцям на полі бою. Усім людям було дуже складно», – пояснив глава держави.

Засідання Всеукраїнського конгресу місцевих та регіональних влад

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як зазначається, дзвінок відбувся за ініціативи угорського політика. Орбан висловив зацікавленість у спільному пошуку шляхів врегулювання «кризи» політичним і дипломатичним шляхом, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів.

Згодом президент України Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Володимиром Путіним, підкреслив, що розмови про війну, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні оголосити припинення вогню та здійснити великий обмін військовополоненими на Різдво, але нібито отримав відмову від Володимира Зеленського. Також глава угорського уряду наголосив, що нібито «відкрив двері» до переговорів про завершення війни в Україні.

До слова, Офіс президента, коментуючи заяву Орбана про нібито відмову Володимира Зеленського від ідеї перемир’я на Різдво, заявив, що угорська сторона не проводила жодних обговорень з Україною.