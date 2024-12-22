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Трамп «надіслав повідомлення» Зеленському щодо припинення вогню

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Трамп «надіслав повідомлення» Зеленському щодо припинення вогню
У повідомленні Трампа Зеленському йдеться про відмову від окупованих територій
фото: Reuters

El Pais пише, що позиція Трампа не виглядає цілковито негативною

Обраний президент США Дональд Трамп «надіслав повідомлення» Володимиру Зеленському, щоб він почав думати про припинення вогню. Також йдеться про відмову від окупованих територій. Про це повідомляє El Pais.

Трамп наголосив, що хоча українці й прагнуть повернути свою землю, багато міст зруйновані настільки, що їх фактично немає сенсу відновлювати. «Це 110-річна реконструкція», – додав він, ставлячи під сумнів доцільність такого повернення.

Водночас, за словами кількох анонімних європейських джерел, позиція Трампа не виглядає цілковито негативною. Призначений представником США в Україні генерал Кіт Келлог позитивно оцінив нові пакети озброєння від адміністрації Джо Байдена та дозвіл на удари по території Росії. Джерела зазначають, що Трамп прагне миру, але з позиції сили, оскільки для нього важливо зберігати образ міцного лідера.

Європейські лідери також намагаються переконати Трампа, що вигідна для Росії мирна угода може посилити Китай та Іран, союзників Кремля, і порушити баланс сил у світі.

«Трамп ще не прийняв рішення, один день він показує одне, а другий – інше, тому так важливо рухатися зараз і передати наші меседжі», – каже джерело в українському уряді.

El Pais пише, що обговорення можливих переговорів і безпекових гарантій залишаються непублічними.

Нагадаємо, що європейські союзники та Україна наближаються до критичних тижнів перед інавгурацією Дональда Трампа, коли на кону стоять суверенітет України та безпека Європи. Про це пише Financial Times. В публікації йдеться про можливу політику Дональда Трампа щодо України після його інавгурації.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп війна окупанти окупація росія Україна США

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