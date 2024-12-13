Команда Трампа обговорила з Білим домом і Україною завершення війни – NBC

«Атмосфера з точки зору взаємодії між українцями та новою командою Трампа, включаючи Зеленського та самого Трампа, була позитивною»

Команда обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки провела перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо пошуку способу закінчення війни. Про це повідомляє NBC із посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, радники Трампа ще не презентували Києву концептуальний мирний план.

Зазначається, що радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван провів кілька розмов із ймовірним наступником – республіканцем Майком Волтцом. За словами джерела NBC, вони наразі не досліджували стратегії закінчення війни чи припинення вогню в Україні.

Повідомляється, що команда майбутнього очільника Білого дому не поінформувала український уряд про будь-які потенційні плани. Водночас джерела наголосили, що останні розмови радників Трампа і президента Володимира Зеленського в Парижі за посередництва французького лідера Емманюеля Макрона були конструктивними.

«Атмосфера з точки зору взаємодії між українцями та новою командою Трампа, включаючи Зеленського та самого Трампа, була позитивною», – додав один із співрозмовників.

Як повідомляє NBC, Київ і союзники побоювалися, що Трамп обійме посаду президента США з думкою, що головним барʼєром до припинення війни є Україна. Натомість два джерела підкреслили, що республіканець у цьому питанні сприймає як проблему російського диктатора Володимира Путіна, а не Київ, про що свідчать його публікації в соцмережах.

Водночас, ідеться в матеріалі, команда Дональда Трампа ще не повідомляла Україні про будь-які потенційні мирні плани.

Нагадаємо, спецпредставник США з питань України Кіт Келлог зауважив, що війна Росії проти України може закінчитися найближчими місяцями. Про це він зауважив в ефірі Fox.

Раніше Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на пост спецпредставника США по Україні, заявив, що готовий забезпечити «мир через силу».