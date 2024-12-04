Помилування не вирішило проблеми: спливли шалені борги сина Байдена

Син Байдена «забув» погасити борг за житло у $300 тис.

Син президента США Джо Байдена Хантер має непогашену заборгованість за оренду житла на суму $300 тис. Про це повідомив керуючий американського венчурного фонду Sequoia та орендодавець Байдена-молодшого Шон Магуайр, пише Fox Business.

«Що тепер буде з більш ніж $300 тис, які Хантер Байден заборгував моїй родині за оренду з 2019 по 2020 рік? (Цей борг, – «Главком») теж прощається? Дякую, Джо», – написав Магуайр у X, додавши, що йдеться про «реальну історію».

Нагадаємо, 1 грудня президент США повідомив про помилування власного сина Хантера у двох судових справах, незважаючи на багаторазові обіцянки цього не робити. Йдеться про період з 1 січня 2014 року по 1 грудня 2024 року та два розгляди у штатах Делавер та Каліфорнія. У Каліфорнії син американського лідера визнав провину у несплаті податків.

У свою чергу, обраний президент США Дональд Трамп назвав помилування Хантера Байдена зловживанням та порушенням правосуддя.