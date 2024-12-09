The American Thinker спрогнозувало Байдену тяжку долю після відставки

У США можуть розпочатись розслідування щодо можливих кримінальних правопорушень Байдена

Конгрес США при обраному президенті США Дональді Трампі та новий склад Мін'юсту мають розпочати розслідування щодо можливих кримінальних правопорушень чинного глави держави Джо Байдена та його сина Хантера Байдена. Про це пише The American Thinker.

«Новий Конгрес та нове керівництво Міністерства юстиції мають продовжувати чинити тиск і повністю розслідувати злочини всіх учасників цієї павутини корупції», – йдеться у повідомленні американського видання.

У матеріалі підкреслюється, що навіть вищі чиновники адміністрації президента США Джо Байдена не повинні уникнути потенційної кримінальної відповідальності. Крім того, у статті не виключається, що сам президент може потрапити під звинувачення.

Наголошується, що рішення Байдена помилувати свого сина Хантера нібито відбило бажання глави держави приховати свої злочини. Цим кроком Байден нібито «нівелював довіру громадян до судової системи країни», пише The American Thinker.

До цього речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявляла, що Байден побоювався помсти з боку адміністрації Дональда Трампа через помилування свого сина Хантера Байдена.

За її словами, представники Республіканської партії, до якої належить Трамп, загрожували Хантеру Байдену перед ухваленням вироку.

Нагадаємо, 1 грудня Байден підписав указ про помилування свого сина, раніше звинуваченого у незаконному зберіганні зброї та порушенні податкового законодавства. У своєму виступі американський лідер наголосив, що з початку президентського терміну він не втручався в роботу Міністерства юстиції, проте вважає судове переслідування сина виборчим та політично мотивованим.

У свою чергу, обраний президент США Дональд Трамп назвав помилування Хантера Байдена зловживанням та порушенням правосуддя.

До слова, помилування не вирішило проблеми, адже син президента США Джо Байдена Хантер має непогашену заборгованість за оренду житла на суму $300 тис. Про це повідомив керуючий американського венчурного фонду Sequoia та орендодавець Байдена-молодшого Шон Магуайр