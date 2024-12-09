Головна Світ Політика
search button user button menu button

The American Thinker спрогнозувало Байдену тяжку долю після відставки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
The American Thinker спрогнозувало Байдену тяжку долю після відставки
Байден може бути ув'язненим
фото із відкритих джерел

У США можуть розпочатись розслідування щодо можливих кримінальних правопорушень Байдена

Конгрес США при обраному президенті США Дональді Трампі та новий склад Мін'юсту мають розпочати розслідування щодо можливих кримінальних правопорушень чинного глави держави Джо Байдена та його сина Хантера Байдена. Про це пише The American Thinker.

«Новий Конгрес та нове керівництво Міністерства юстиції мають продовжувати чинити тиск і повністю розслідувати злочини всіх учасників цієї павутини корупції», – йдеться у повідомленні американського видання.

У матеріалі підкреслюється, що навіть вищі чиновники адміністрації президента США Джо Байдена не повинні уникнути потенційної кримінальної відповідальності. Крім того, у статті не виключається, що сам президент може потрапити під звинувачення.

Наголошується, що рішення Байдена помилувати свого сина Хантера нібито відбило бажання глави держави приховати свої злочини. Цим кроком Байден нібито «нівелював довіру громадян до судової системи країни», пише The American Thinker.

До цього речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявляла, що Байден побоювався помсти з боку адміністрації Дональда Трампа через помилування свого сина Хантера Байдена.

За її словами, представники Республіканської партії, до якої належить Трамп, загрожували Хантеру Байдену перед ухваленням вироку.

Нагадаємо, 1 грудня Байден підписав указ про помилування свого сина, раніше звинуваченого у незаконному зберіганні зброї та порушенні податкового законодавства. У своєму виступі американський лідер наголосив, що з початку президентського терміну він не втручався в роботу Міністерства юстиції, проте вважає судове переслідування сина виборчим та політично мотивованим.

У свою чергу, обраний президент США Дональд Трамп назвав помилування Хантера Байдена зловживанням та порушенням правосуддя. 

До слова, помилування не вирішило проблеми, адже син президента США Джо Байдена Хантер має непогашену заборгованість за оренду житла на суму $300 тис. Про це повідомив керуючий американського венчурного фонду Sequoia та орендодавець Байдена-молодшого Шон Магуайр

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп партії розслідування президент правосуддя помилування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трам і Кіт Келлог
Хто такий Кіт Келлог, якого Трамп обрав на посаду спецпредставника США з питань України та Росії
29 листопада, 13:05
СБУ оголосила підозру жителю Херсонщини, який здавав загарбникам проукраїнських активістів
СБУ оголосила підозру жителю Херсонщини, який здавав загарбникам проукраїнських активістів
23 листопада, 06:40
РФ обмежує поставки урану до США
Росія вводить обмеження на постачання збагаченого урану до США
16 листопада, 06:26
На базі блоку Віктора Ющенка «Наша Україна» 5 березня 2005 року було створено однойменну партію
20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка пояснив шкоду, яку завдала українській політиці партія «Наша Україна»
18 листопада, 20:00
Росіяни застосовують особливі дрони проти України
Росіяни в Україні використовують дрони з термобаричним зарядом – Associated Press
17 листопада, 01:30
Західні ЗМІ повідомили, скільки ракет дальньої дії має Україна
The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна
20 листопада, 06:45
Жан-Ноель Барро закликав не боятися ядерних погроз Путіна
Франція відреагувала на ядерні погрози Путіна
20 листопада, 15:18
Раніше Тайвань передав українським військовим свої надлишки зенітно-ракетних батарей HAWK
«У нас ще є час». Експрезидентка Тайваню заявила, що Україна має бути пріоритетом для США
25 листопада, 09:15
ЗМІ: Будапешт уже давно звинувачують у зломі телефонів журналістів, активістів та опозиціонерів
Спецслужби Угорщини шпигували за посадовцями ЄС – розслідування
6 грудня, 16:45

Політика

The American Thinker спрогнозувало Байдену тяжку долю після відставки
The American Thinker спрогнозувало Байдену тяжку долю після відставки
Чому Іран відмовився допомагати Башару Асаду: аналіз WSJ
Чому Іран відмовився допомагати Башару Асаду: аналіз WSJ
Що зараз відбувається у Сирії? Прем'єр країни дав пояснення
Що зараз відбувається у Сирії? Прем'єр країни дав пояснення
Туреччина завчасно знала про план повалення режиму Асада – Reuters
Туреччина завчасно знала про план повалення режиму Асада – Reuters
Трамп дав перше розгорнуте інтерв'ю після виборів: головні цитати
Трамп дав перше розгорнуте інтерв'ю після виборів: головні цитати
Стало відомо, яка країна допоможе Сирії у перехідний період
Стало відомо, яка країна допоможе Сирії у перехідний період

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
96K
Стало відомо, куди втік Башар Асад та його родина
46K
Утеча Башара Асада із Сирії: розвідка повідомила нові подробиці
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
28K
Нищівний удар по Путіну
28K
РФ перекидає із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки – ГУР

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua