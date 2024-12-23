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Трамп збирається закінчити війну в Україні, довга розмова Фіцо з Путіним: головне за ніч

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп збирається закінчити війну в Україні, довга розмова Фіцо з Путіним: головне за ніч
Головні новини проти ночі 23 грудня
фото з відкритих джерел

Трамп збирається закінчити війну в Україні і попередити Третю світову, радник Байдена розповів, коли Україна може стати членом НАТО, Фіцо вийшов від Путіна і розказав про довгу розмову, президентка Грузії дала владі тиждень на призначення нових виборів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 23 грудня, щоб ви були в курсі подій:

Трамп збирається закінчити війну в Україні і попередити Третю світову

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що закінчить війну Росії проти України, а також не допустить Третьої світової.

«Я закінчу війну в Україні. Я зупиню хаос на Близькому Сході. І я не допущу, я обіцяю, Третьої світової війни. А ми дуже близькі до Третьої світової війни», – сказав Трамп.

Нагадаємо, під час цього ж виступу обраний президент США також заявив, що хоче зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб завершити війну в Україні. Однак моменту зустрів потрібно дочекатися.

Радник Байдена розповів, коли Україна може стати членом НАТО

Членство України в НАТО може слідувати за припиненням бойових дій. П'ята стаття НАТО стала б для України найвищою гарантією безпеки. Про це заявив член команди президента США Джо Байдена та радник з питань Європи в Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер під час телемарафону.

«Я думаю, що найвищою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. 5 стаття – найнадійніша форма гарантій, яку можуть мати держави. Отримати її – життєво важливо для України», – наголосив Карпентер.

Однак він зауважив, що наразі досягти цього буде важко, бо в Україні триває гаряча фаза війни.

«Отже, як я це бачу: коли припиняться бойові дії, якщо ця мета буде досягнута, то далі за цим може слідувати членство в НАТО. І це дасть гарантію безпеки для України», – наголосив він.

Також він зауважив, що нині треба дуже добре подумати, які тимчасові гарантії можна було б запропонувати Україні вже зараз.

«Як я розумію, є низка європейських країн, які будуть обговорювати саме миротворчу місію в Україні як гарантію безпеки. Тож, як на мене, наявність кількох країн ЄС, які б вклались в успіх України та допомогли стабілізувати ситуацію, мало б сенс», – наголосив радник.

Російська пропаганда лякає потужним ударом. Центр протидії дезінформації звернувся до українців

Російська пропаганда поширює інформацію про нібито підготовку до потужного удару. Однак варто пам'ятати, що небезпека триває щоденно, а ворог не попереджає про удари. Про це зазначає Центр протидії дезінформації (ЦПД).

ЦПД зазначає,  що російська пропаганда поширює інформацію про нібито підготовку потужного удару по українських колцентрах і заявляє про плани використати нові північнокорейські балістичні ракети для обстрілу Києва.

«Загроза ракетних ударів існує 24/7 з першого дня повномасштабного вторгнення. Агресор не інформує про атаки заздалегідь, а подібні повідомлення є інструментом посилення паніки з-поміж населення», – наголошують в центрі.

ЦПД додає, що важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а продовжувати, як і раніше, слідкувати за офіційними джерелами та у разі небезпеки прямувати в укриття.

«Також просимо представників українських ресурсів, які підхопили цю новину, зважено підходити до поширення подібної інформації, адже це може несвідомо підігравати агресору в його кампанії страху», – додали в центрі.

Фіцо вийшов від Путіна і розказав про довгу розмову

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вийшов від президента РФ Путіна і пояснив, що робив у Кремлі. Про це він написав у сомережі. 

За словами Фіцо, він нібито попередив європейських лідерів про плани поїхати до Путіна.

«Моя сьогоднішня зустріч була відповіддю на заяву президента України, який відповів на моє особисте запитання в четвер, що він виступає проти будь-якого транзиту газу через Україну на нашу територію. Так само український президент виступає за санкції проти російської ядерної програми. Такою позицією він завдає фінансової шкоди Словаччині», – заявив словацький прем'єр.

Він додав, що Путін зі свого боку підтвердив готовність РФ продовжувати постачати газ в Європу, хоч це і буде не можливо після 1 січня 2025 року через позицію України.

«У тривалій розмові з Путіним ми обмінялися думками з приводу того, що відбувається в Україні. Ми обмінялися думками про військову ситуацію в Україні, можливість якнайшвидшого мирного завершення війни і про взаємні відносини між Словаччиною та РФ», – зазначив Фіцо.

Президентка Грузії дала владі тиждень на призначення нових виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у неділю, 22 грудня, дала владі тиждень на призначення повторних парламентських виборів.

«Нехай Іванішвілі (засновник партії влади «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі – «Главком») прийде до палацу, оскільки він керує всім. Я готова. Сядемо і подумаємо, як слід призначити вибори. Дата виборів має бути узгоджена до 29 грудня», – сказала Зурабішвілі під час виступу на мітингу на проспекті Руставелі.

За її словами, вона чекає на відповідь Іванішвілі.

Водночас президентка країни зазначила, що оскільки є проблеми з мікрофоном, завтра вона запише промову повністю і зробить заяву з президентського палацу.

Трамп має намір призначити мільярдера Стівена Файнберга заступником міністра оборони США

Новообраний президент Дональд Трамп заявив про намір призначити мільярдера Стівена Файнберга на посаду заступника міністра оборони США. Трамп також назвав ім'я ймовірного заступника міністра оборони з питань політики.

Як зазначається, Файнберг є співвласником Cerberus Capital Management LP – приватної інвестиційної компанії, що інвестує в оборонні підрядники. Він був членом консультативної ради з питань розвідки під час першої каденції Трампа у 2017-2021 роках.

Агентство зазначає, що мільярдер стане посадовою особою №2 в Пентагоні у разі обрання Трампом на посаду міністра оборони Піта Геґсета – колишнього ведучого телеканалу Fox News. До нього є питання щодо звинувачень у зловживанні алкоголем та сексуальній поведінці, але Геґсет заперечує будь-які правопорушення.

Крім того, Трамп номінував Елбріджа Колбі на посаду заступника міністра оборони з питань політики, що є третьою посадою в Пентагоні. Колбі був високопоставленим чиновником Міноборони США під час першого президентського терміну Трампа.

У Бразилії розбився пасажирський літак: ніхто не вижив

Внаслідок авіакатастрофи невеликого пасажирського літака у центрі Грамаду на півдні Бразилії у неділю, 23 грудня, загинули дев'ятеро людей.

«Цивільна оборона підтвердила дев'ятеро загиблих, ніхто на борту літака не вижив», – зазначив директор департаменту цивільної поліції штату Ріу-Ґранді-ду-Сул Клебер душ Сантос Ліма.

Щонайменше 15 людей були доправлені в лікарню, більшість із них через вдихання диму від пожежі, спричиненої авіакатастрофою.

Зазначається, що літак зачепив димохід будівлі, після чого врізався у другий поверх будинку, а потім впав на меблевий магазин.

На кадрах, опублікованих місцевими ЗМІ, видно, як на вулиці міста горять уламки.

За даними пожежної бригади, літак вилетів з регіонального аеропорту Канела, що поблизу Грамаду, і прямував до Флоріанополіса, іншого популярного під час Різдва туристичного місця.

Грамаду є дуже популярним місцем на півдні Бразилії, відомим своєю німецькою архітектурою та гірськими пейзажами.

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Теги: пропаганда путін Дональд Трамп літак укриття Україна президент Саломе Зурабішвілі радник балістичні ракети війна окупанти ворог

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