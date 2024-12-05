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Трамп вирішив призначити головою NASA космічного туриста

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Трамп вирішив призначити головою NASA космічного туриста
43-річний Айзекман стане головою NASA
фото із відкритих джерел

Трамп призначив астронавта-мільярдера Джареда Айзека наступним головою NASA

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що висуне кандидатуру мільярдера та космічного туриста Джареда Айзекмана на посаду адміністратора Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA). Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, пише CBS News.

«Я радий висунути Джареда Айзекмана, визнаного бізнес-лідера, філантропа, пілота та астронавта на посаду адміністратора NASA», – заявив Трамп.

43-річний Айзекман очолює компанію з обробки платежів, він також є співзасновником Draken International – приватної компанії, яка, за даними газети Politico, наймала відставних військових пілотів для навчання українських льотчиків застосуванню F-16.

У вересні 2024 року Айзекман взяв участь у першій комерційній космічній місії Polaris Dawn. Під час польоту як капітан корабля Crew Dragon він разом з інженером Сарою Джилліс здійснив перший в історії вихід непрофесійних астронавтів у відкритий космос. Наразі NASA очолює Білл Нельсон.

Раніше експедиція NASA випадково виявила у льодах Гренландії забуту військову базу часів холодної війни, покинуту півстоліття тому. Як передає портал NASA Earth Observatory, відкриття було зроблено у квітні 2024 року, коли дослідники проводили випробування нового радару із синтезованою апаратурою UAVSAR.

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Теги: Дональд Трамп космос NASA навчання

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