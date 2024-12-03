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Єрмак їде в США на переговори з оточенням Трампа: подробиці від ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Єрмак їде в США на переговори з оточенням Трампа: подробиці від ЗМІ
За даними ЗМІ, Єрмак, Умєров та Свириденко мають намір зустрітися з офіційними представниками державної влади США
фото: Офіс президента України

Передбачається, що очільник Офісу президента матиме переговори з Кітом Келлогом

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак завтра, 4 грудня, вирушає до США разом із міністром оборони Рустемом Умєровим, віцепрем‘єркою, міністеркою економіки Юлією Свириденко, де зустрінеться з оточенням новообраного президента Дональда Трампа. Про це повідомило nv.ua із покликанням на джерела в дипломатичних колах.

Зазначається, що Єрмак, Умєров та Свириденко мають намір зустрітися з офіційними представниками державної влади США, але основна ціль поїздки – це зустріч із людьми з оточення Трампа.

Також передбачається, що Єрмак зустрінеться з номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України Кітом Келлогом, щоб обговорити, зокрема, майбутню політику Трампа щодо Києва.

«Єрмак збирався в Америку ще одразу після виборів в США разом з Ольгою Стефанішиною (віцепрем'єрка, міністерка з питань євроінтеграції, – ред.), але тоді йому не вдалось організувати зустрічі з оточенням Дональда Трампа», – додало джерело.

Зауважимо, що наразі ані Міністерство оборони, ані Офіс президента цю інформацію не підтвердили.

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога помічником президента і спеціальним посланником з питань України та РФ.

Кіт Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що поставки американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з РФ.

Варто зазначити, що цим планом передбачалося припинення вогню на основі переважаючих ліній зіткнення. І Трамп нібито позитивно відреагував на цю стратегію.

До слова, команда обраного президента США Дональда Трампа підписала з адміністрацією президента Джо Байдена, що залишає Білий дім, угоду, яка відкриває шлях до офіційної передачі влади. Ця угода дозволяє запропонованим Трампом кандидатам на міністерські посади розпочати формування складів департаментів та агенцій, щоб «завершити впорядковану передачу влади». 

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Теги: Дональд Трамп Андрій Єрмак Рустем Умєров Офіс президента Кіт Келлог Юлія Свириденко

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