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Чи відбудеться зустріч з РФ в Абу-Дабі? Зеленський провів переговори із Віткоффом і Кушнером (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Чи відбудеться зустріч з РФ в Абу-Дабі? Зеленський провів переговори із Віткоффом і Кушнером (відео)
фото: кадр з відео

Сторони обговорили підготовку до наступного раунду зустрічей в Абу-Дабі та консультації за участю європейських партнерів

Президент України Володимир Зеленський півд час візиту до Іспанії провів переговори зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Головною темою розмови стала підготовка до наступного раунду переговорів, запланованого на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Відповідні кадри поширили ЗМІ, пише «Главком».

Під час розмови сторони обговорили порядок підготовки до зустрічі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Йшлося про питання, які мають бути опрацьовані перед початком переговорів, а також координацію позицій української та американської сторін.

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Окремо президент згадав консультації технічних команд України, США та європейських партнерів. Вони цими днями тривають у Брюсселі.

Учасники розмови обговорили перебіг цих консультацій та їхнє значення для подальшого переговорного процесу. Залучення європейських представників до обговорень має забезпечити координацію позицій партнерів напередодні зустрічі в Абу-Дабі.

Наступний раунд переговорів запланований на 10-11 листопада. Очікується, що консультації технічних команд у Брюсселі стануть частиною підготовки до цих контактів.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський окреслив шість ключових питань, які Україна планує порушити під час тристоронніх переговорів із США та Росією в Абу-Дабі. Серед них – припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, обмін полоненими, повернення незаконно утримуваних цивільних і українських дітей, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів. Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом

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Теги: війна Україна США переговори Джаред Кушнер Стів Віткофф Володимир Зеленський

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